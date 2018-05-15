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Премьера мюзикла «Необыкновенные приключения волка и козлят» состоится в школе №1468
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Премьера мюзикла «Необыкновенные приключения волка и козлят» состоится в школе №1468 

Управа Таганского района города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Постановки представят 15 и 16 мая.
— Ученики 1-3 классов сыграют перед зрителям музыкальную сказку о сером волке, козе и ее сыновьях — козлятах, — сообщила сотрудник пресс-службы театра «ФиКуС» Александра Родионова.
Отметим, что при создании мюзикла использовались произведения фольклора.
Первые два спектакля покажут 15 мая в 10:45 и 14:00. Постановка 16 мая пройдет в 14:00. Все спектакли состоятся в рамках фестиваля «Театральная весна» по адресу: Брошевский переулок, дом 21. Вход свободный. Приглашаются все желающие.
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