Райан Рейнольдс исполнил песню Tomorrow из мюзикла «Энни» в маске единорога

На прошедших выходных Райан Рейнольдс , исполнитель главной роли в «Дэдпуле», выступил на корейском шоу King of Mask Singer, где он исполнил песню Tomorrow из мюзикла «Энни» в маске единорога и блестящем плаще. Да, оказывается, он умеет петь. И, стоит заметить, весьма недурно.

Изначально никто из зрителей, в том числе и жюри, не знал, что за маской скрывается известный актёр. А после того, как он раскрыл свою личность, в зале, мягко говоря, случилась истерика — он был первой западной знаменитостью на этом шоу. Но журналисты предположили, что уж точно не последней.

Премьера блокбастера «Дэдпул 2» состоится уже 17 мая этого года.