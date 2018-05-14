Ещё
Райан Рейнольдс исполнил песню Tomorrow из мюзикла «Энни» в маске единорога
Далее:
Читайте также:
Ещё

Райан Рейнольдс исполнил песню Tomorrow из мюзикла «Энни» в маске единорога 

Игромания.ру 32 минуты назад
Фото: Игромания.ру
На прошедших выходных Райан Рейнольдс, исполнитель главной роли в «Дэдпуле», выступил на корейском шоу King of Mask Singer, где он исполнил песню Tomorrow из мюзикла «Энни» в маске единорога и блестящем плаще. Да, оказывается, он умеет петь. И, стоит заметить, весьма недурно.
Изначально никто из зрителей, в том числе и жюри, не знал, что за маской скрывается известный актёр. А после того, как он раскрыл свою личность, в зале, мягко говоря, случилась истерика — он был первой западной знаменитостью на этом шоу. Но журналисты предположили, что уж точно не последней.
Премьера блокбастера «Дэдпул 2» состоится уже 17 мая этого года.
Игромания.ру: последние новости
Кролики против соседа: новый трейлер фильма «Приключения Кролика Питера» «Дом, который построил Джек»: первый кадр из нового фильма Ларса фон Триера «Золотые малины» поделили «Америка Хиллари» и «Бэтмен против Супермена»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах303
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру12
Тест: угадайте актера в гриме
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение