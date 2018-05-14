Звание почетного гражданина Владикавказа присвоят народной артистке СССР Адырхаевой

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. / ТАСС /. Звание почетного гражданина города Владикавказ получит народная артистка СССР, балетмейстер-репетитор Большого театра России Светлана Адырхаева. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров

"Собрание представителей города Владикавказа приняло решение присвоить Светлане Адырхаевой звание «Почетный гражданин города Владикавказ», — сказал глава республики.

Ранее Битаров поздравил артистку с юбилеем, празднование которого состоялось в Москве 12 мая, куда прибыла делегация из Осетии.

"Нам приятно, что такая выдающаяся звезда родилась на нашей земле. Мы ценим, что при всей занятости, вы никогда не теряли связи с Осетией. Вы привозите на свою малую родину звезд большого балета, обращаетесь к национальным сюжетам, устраиваете незабываемые представления для зрителей и мастер-классы для юных талантов", — сказал глава региона, поздравляя Адырхаеву от имени земляков.

Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг в Северной Осетии. В 1955 году окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой). С 2001 года является балетмейстером-репетитором Большого театра.