Продолжение былых традиций: праздник для детей

В понедельник, 14 мая, в Театральном музее имени А. А. Бахрушина в рамках благотворительной акции «Серебряные нити детства» провели концерт, экскурсии и спектакль для детей.

Акцией «Серебряные нити детства» открылся 15-й по счету благотворительный Бахрушинский фестиваль. Если у маленького человека возможности радоваться элементарным детским радостям ограничены по причине его нездоровья или одиночества, это крайне жестоко и несправедливо. Примерно так подумали 15 лет назад руководители музея Бахрушина и решили возобновить благородную традицию купцов, благотворителей и меценатов Бахрушиных, поэтому и были организованы бесплатные детские праздники для тех, кто более всего незащищен. Свое название проект получил, почерпнув основную идею из красивой легенды о новорожденных, связанных с мирозданием серебряными нитями.

Нужно отдать должное организаторам праздника — программа его из года в год обязательно обновляется. Меняются приглашенные артисты, со своими разнообразными мастер-классами приходят волонтеры, как правило, из творческих вузов, и оформление праздника становится все лучше. В этот раз впервые все мероприятия проходили на открытом воздухе на недавно отреставрированной территории внутреннего дворика музея.

Настрой торжеству задавали сами дети, ставшие непосредственными участниками праздничных мероприятий.

Вместе с родителями и воспитателями собралась достаточно большая компания — не менее 30 человек. Главная творческая лаборатория разместилась под крышей Зеленого ангара, бывшего когда-то гаражом. Здесь с помощью студентов-волонтеров из ГИТИСа как по волшебству вырос сказочный домик небезызвестной кошки (из сказки С. Я. Маршака «Кошкин дом». — «ВМ»). Ребятам представилась возможность домик разукрасить и тем самым приобщиться к замечательной творческой профессии театральных художников-декораторов. Детской фантазии была дана полная свобода, и вот уже светлые стены зацвели прекрасными садами.

— Это безумно интересно и увлекательно! Настоящее творчество. Очень рад, что удалось побывать на празднике, — рассказал «ВМ» участник фестиваля 8-летний Юрий Миронов.

Очень познавательной была лекция в специально организованном маленьком Музее тульского пряника. На Руси пряник был неотъемлемым блюдом любого застолья. И детям не только рассказали о том, какие виды пряников (для свадеб, именин, вечерних праздничных застолий. — «ВМ») бывают, но и дали попробовать медового лакомства. Большую радость доставил виновникам торжества приглашенный артист Марк Тишман . Ну а после дети смогли поделиться своими простыми желаниями. Они рассказали о том, каким видят свое будущее, кем мечтают стать, когда вырастут. Таланты есть у всех, и ребята мечтают в основном о творческих профессиях.

А потом зазвучали песни — детские, веселые и очень мудрые. Пел Марк Тишман, а зрители подпевали: «А мне летать, а мне летать охота!» За время коллективного концерта успели высохнуть краски на театральных декорациях в Зеленом ангаре, и Кошкин дом засиял яркими бликами.

Благотворительная акция во дворе театрального музея дала старт Бахрушинскому благотворительному фестивалю. И продлится он до конца мая. В Москве в это время пройдут выставки театральных афиш, плакатов и фоторабот, концерты и спектакли, поставленные студентами театральных вузов. Но основная площадка перенесется в Зарайск, родовое гнездо купцов Бахрушиных, где гостей ждет много интересного.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Рубцов , заместитель генерального директора Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина:

— Главное — серебряные нити не оборвать и не потерять. Потерять их могут те, кто забывает о любви и добре. Мы говорим с детьми об этих вечных ценностях, а театр, сцена, творчество помогают нам в этом разговоре. Нам приятно, что вместе с детьми на наши праздники приходит все больше взрослых. И это не организованные, как прежде, группы от детских учреждений. Это дружные семьи. Мы видим, как наши идеи объединяют, делают крепче семьи. Больше интереса появилось к печатному слову, искусству. Для наших гостей и акция, и тем более фестиваль не скучное времяпрепровождение. Интерес с каждым годом к нашим мероприятиям только растет.

СПРАВКА

История Бахрушинского фестиваля началась в 2002 году, когда Театральный музей имени А. А. Бахрушина, Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси и администрация Зарайского муниципального района провели I Бахрушинский благотворительный фестиваль. Его идея тесно связана с личностью основателя театрального музея, общественного деятеля, мецената, промышленника Алексея Александровича Бахрушина (1865–1929). Семью Бахрушиных называли в Москве «профессиональными благотворителями». На их деньги в столице были построены храмы, приюты.