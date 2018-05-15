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Зимнему театру Сочи исполнилось 80 лет
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Зимнему театру Сочи исполнилось 80 лет 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
У Зимнего театра в Сочи юбилей — 80 лет. Открытие главной сцены города‐курорта прошло 15 мая 1938 года оперой Римского‐Корсакова «Царская невеста». Коллектив Сочинской филармонии подготовил программу праздника, сообщила администрация города.
В 11:00 торжественно гасили художественный литературный конверт, специально выпущенный к юбилею Зимнего театра. В 15:00 прошла презентация эксклюзивного фотоальбома «Образы театральной реальности. В нем 80 страниц. Его автор — известный фотохудожник Виталий Пустовалов.
В 17:00 началось поздравление ветеранов и служителей театра. А в 19:00 состоится оперный концерт „В поисках „Царской невесты“. Выступление вокалистов пройдет под сопровождением симфонического оркестра. Главный дирижер — Олег Солдатов.
В музее‐заповеднике А. П. Чехова „Мелихово“ с 19 по 26 мая в 19‐й раз пройдет Международный театральный фестиваль „Мелиховская весна“. В программе: спектакли по произведениям А. П. Чехова.
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