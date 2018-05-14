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Семь реальных мест Москвы из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»
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Семь реальных мест Москвы из романа Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
15 мая, у знаменитого советского писателя Михаила Булгакова день рождения. В честь этой даты мы вспоминаем самые интересные места Москвы, которые имеют отношение к его творчеству.
Самый известный роман Михаила Булгакова, который принес ему мировую славу — «Мастер и Маргарита». Даже спустя 78 лет после его публикации в столице до сих пор проводят экскурсии по описанным в нем местам.
«Нехорошая квартира»
Культовым местом для всех поклонников Булгакова, которое стоит посетить в первую очередь, остается «нехорошая квартира» в доме №50 302-Бис, в котором и проживал Воланд. Прообразом для нее стала квартира по адресу: Большая Садовая улица, дом 10, где одно время жил и трудился писатель. Сейчас квартира стала музеем, там можно найти много вещей, имеющих отношение к роману — в том числе знаменитый примус, который починял кот Бегемот.
Патриаршие пруды
Одним из самых популярных мест, о котором вспоминает большинство людей при упоминании «Мастера и Маргариты», по праву можно считать Патриаршие пруды. Именно здесь начинается действие романа. Это одно из самых красивых мест центра Москвы, где поэт Иван Бездомный и литератор Михаил Берлиоз встречают Воланда и его приближенных. Недалеко отсюда находится то самое место, где Аннушка раз «не только купила, но даже разлила» подсолнечное масло, а Берлиоз лишился своей головы. Это перекресток улицы Малая Бронная и Ермолаевского переулка. Когда-то давно здесь проходили трамвайные пути и был тот самый турникет, у которого поскользнулся литератор.
Подвал Мастера
Есть много мнений, какой именно дом послужил Булгакову основой для описания жилья Мастера. По самой популярной версии, писатель поселил своего героя в подвале дома №9, что в Мансуровском переулке. Это не просто случайное строение, Михаил Афанасьевич часто бывал в этом доме в гостях у своих друзей братьев Топленивновых и работал над романом. Здесь действительно есть подвал, вернее полуподвальный этаж, обустроенный под жилое помещение. Во времена писателя у дома пышными кустами росла сирень.
Театр Варьете
Вымышленный эстрадно-цирковой театр у Булгакова находился в здании нынешнего Театра сатиры на Большой Садовой, 18. В годы писателя здесь располагался Московский мюзик-холл. Именно в этом театре Воланд устроил сеанс черной магии, на котором на зрителей изливался «денежный дождь», а конферансье то терял свою голову, то получал ее на место. Любопытно, что сеансы массового гипноза, описанные в этой сцене, Булгаков почерпнул из выступлений артистам оригинального жанра Николая Орландо (Смирнов), который был большим мастером иллюзии.
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