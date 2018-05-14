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Калужский областной драматический театр приедет в Рязань с гастролями
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Калужский областной драматический театр приедет в Рязань с гастролями 

Ревизор.ru 31 минуту назад
Фото: Ревизор.ru
15 и 16 мая рязанские зрители приглашаются на рок-спектакль «Дом восходящего солнца», созданный на основе киноповести Гарика Сукачёва и сочинений Александра Вампилова. Парень по имени Солнце окружил себя весёлой компанией — юношами и девушками из неблагополучных семей. Они хорошо проводят время вместе, желают свободы и независимости, играют на музыкальных инструментах, поют, любят разные игры — от издевательства над ректором до путешествия к морю. Фото: пресс-служба Калужского областного драматического театра Начало: 19:00 17 и 18 мая жители Рязани приглашаются на постановку по произведению Марка Камолетти: весёлую французскую комедию положений «Играем в дружную семью». Спектакль расскажет об одной семье, которая в одночасье оказывается запутанной в интригах, скандалах и разоблачениях. Все стремятся выйти из привычного монотонного круга и найти что-то новое, и до определённого времени эти поиски происходят тайно. Но раздаётся звонок по телефону, который кардинально меняет всё. Фото: пресс-служба Калужского областного драматического театра Начало: 19:00 19 и 20 мая рязанским зрителям представят музыкальное ревю «Если любишь — найди» по мотивам кинокартины Э. Сколы «Бал». Танцплощадка в городском саду — это роковое место, где зарождается, укрепляется или умирает любовь, которая в судьбах многих людей играет решающую роль. Спектакль состоит из новелл, которые рассказывают о «жизни» танцевальной площадки в разные исторические мгновения эпохи. Это бессловесное повествование о жизнях обычных людей, живущих в стране и приходящих на танцевальную площадку. Через призму их судеб рассказывается об истории страны. Фото: пресс-служба Калужского областного драматического театра Начало: 18:00
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