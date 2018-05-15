Кто родился 15 мая

Мухарбий Магомедович Ульбашев (58 лет), заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Избирался депутатом Государственной Думы II созыва, а также Парламента Кабардино-Балкарской Республики. В 2001-2004 годах представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарии. Являлся руководителем секретариата заместителя Председателя Совета Федерации Евгения Бушмина . С октября 2014 года представляет в Совете Федерации законодательный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

А ещё в этот день родились:

Ларс Лёкке Расмуссен (54 года), премьер-министр Дании. Избирался в датский парламент. Был министром внутренних дел и здравоохранения, министром финансов. В 2009-2011 годах возглавлял правительство страны. В 2015 году вновь занял этот пост.

Барнабас Сибусисо Дламини (76 лет), премьер-министр Королевства Свазиленд. Был членом сената страны, работал в постоянном представительстве Свазиленда при ООН . Являлся министром финансов, в течение 7 лет возглавлял правительство страны. Входил в состав Консультационного совета при короле Мсвати III. В октябре 2008 года Барнабас Дламини вновь занял пост премьер-министра Свазиленда.

Людмила Ивановна Касаткина (1925-2012), актриса театра и кино. Народная артистка СССР. В 1947 году была принята труппу Театра Советской армии (ныне — Центральный академический театр Российской армии), где проработала всю жизнь. На его сцене Людмила Касаткина сыграла более 40 ролей, среди которых наиболее известны такие постановки, как «Орфей спускается в ад», «Мамаша Кураж», «Шарады Бродвея», «Ваша сестра и пленница» и другие.

Любители кино помнят роли актрисы в картинах «Укротительница тигров», «Большая перемена», «Принцесса цирка», «Яды, или Всемирная история отравлений» и др.

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940), русский писатель и драматург. Работал врачом. В начале 1920-х годов начал сотрудничать с московскими газетами «Гудок», «Рабочий» и журналами «Медицинский работник», «Россия», «Красный журнал для всех» и др. В 1925 году вышел его первый сборник сатирических рассказов «Дьяволиада».

Наиболее известные произведения писателя: «Собачье сердце», «Записки юного врача», «Театральный роман», «Белая гвардия», «Роковые яйца». Роман, принесший Михаилу Булгакову мировую известность — «Мастер и Маргарита» — вышел в свет только после смерти писателя в 1966 году. В сильно сокращенном варианте он был опубликован в журнале «Москва». Михаил Булгаков также автор пьес: «Зойкина квартира», «Дни Турбиных», «Кабала святош» и др.

Илья Ильич Мечников (1845-1916), русский биолог. Научные труды учёного относятся к ряду областей биологии и медицины. Он — один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, микробиологии и иммунологии. Илья Мечников создал и возглавил первую в России и вторую в мире бактериологическую пастеровскую станцию.

В 1908 году Илье Мечникову, совместно с немецким иммунологом Эрлихом, была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за работы по теории иммунитета.