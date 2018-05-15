Восемнадцать постановок: в Новосибирске пройдет Пятый фестиваль «Ново-Сибирский транзит»

«Я завидую каждому новосибирскому зрителю, который будет смотреть эти спектакли», —призналась Евгения Тропп, член экспертного совета фестиваля. В этом году в Новосибирск приедут как новые, так и участники, для которых «Транзит» далеко не первый — например, «Коляда-театр», Красноярский ТЮЗ и Красноярский драматический театр, драматические театры из Минусинска, Омска, Новокузнецка, Кемерова, Норильска. Зрители познакомятся с Драматическим театром «Поиск» из Лесосибирска, Молодёжным театральным центром «Космос» из Тюмени и ТЮЗом Республики Саха из Якутска. Столицу Сибири представят «Глобус», «Старый дом», «Красный факел».

Евгения Тропп, декан театроведческого факультета РГИСИ отметила: «Хочется обратить внимание на такую особенность нынешней афиши „Ново-Сибирского транзита“: в ней очевиден интерес режиссеров и театров к истории нашей страны. Причем интерес в разных жанрах и формах — это может быть работа с мифом или с документом, но это всегда разговор о нашем прошлом, которое, может быть, и хочется забыть, но забывать нельзя. Тема искупления и некоего покаяния безумно важна и необходима нашему обществу сегодня. И молодые режиссеры это чувствуют, осознают и пытаются с ней работать».

Фестиваль пройдет с 22 по 30 мая, с полной программой можно ознакомиться на сайте.