Восемнадцать постановок: в Новосибирске пройдет Пятый фестиваль «Ново-Сибирский транзит» 

«Я завидую каждому новосибирскому зрителю, который будет смотреть эти спектакли», —призналась Евгения Тропп, член экспертного совета фестиваля. В этом году в Новосибирск приедут как новые, так и участники, для которых «Транзит» далеко не первый — например, «Коляда-театр», Красноярский ТЮЗ и Красноярский драматический театр, драматические театры из Минусинска, Омска, Новокузнецка, Кемерова, Норильска. Зрители познакомятся с Драматическим театром «Поиск» из Лесосибирска, Молодёжным театральным центром «Космос» из Тюмени и ТЮЗом Республики Саха из Якутска. Столицу Сибири представят «Глобус», «Старый дом», «Красный факел».
Евгения Тропп, декан театроведческого факультета РГИСИ отметила: «Хочется обратить внимание на такую особенность нынешней афиши „Ново-Сибирского транзита“: в ней очевиден интерес режиссеров и театров к истории нашей страны. Причем интерес в разных жанрах и формах — это может быть работа с мифом или с документом, но это всегда разговор о нашем прошлом, которое, может быть, и хочется забыть, но забывать нельзя. Тема искупления и некоего покаяния безумно важна и необходима нашему обществу сегодня. И молодые режиссеры это чувствуют, осознают и пытаются с ней работать».
Помимо конкурсной, гостей фестиваля ждёт разнообразная off-программа, в рамках которой пройдут мастер-классы и семинары с ведущими театральными специалистами России и зарубежья Перед гостями фестиваля выступят заместители председателя СТД РФ Геннадий Смирнов, Дмитрий Мозговой, президент Международного театрального фестиваля High Fest Артур Гукасян (Ереван), генеральный директор Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска», директор Театра Наций Мария Ревякина, директор Theater Basel (Швейцария) Альмут Вагнер, заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский, драматург, театральный критик и переводчик Ольга Федянина. На пятом фестивале будут проведены уже ставшие традиционными мастер-классы для актёров. Причем в этом году их проведут не приглашённые режиссеры, а художественные лидеры новосибирских театров: Андрей Прикотенко («Старый дом»), Алексей Крикливый («Глобус») и Тимофей Кулябин («Красный факел»).
Фестиваль пройдет с 22 по 30 мая, с полной программой можно ознакомиться на сайте.