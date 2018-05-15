Актрис костромского театра в Кувейте попросили максимально прикрыть

Костромской драматический театр с большим успехом выступил в Кувейте, узнал KOSTROMA.TODAY. Поездка прошла с 3 по 8 мая.

В Национальном театре наши артисты показали грандиозное шоу.

Зал аплодировал стоя.

Чтобы избежать проблем перевода, выступление построили как композицию из различных спектаклей театра, а также песен на русском и английском.

«Более 200 костюмов, вокал на русском и английском языках, пластические и хореографические композиции из спектаклей. Весь наш репертуар — языком пластики, музыки, волшебным языком театра, понятным без перевода», — рассказали в театре.

Костромской драматический оказался первым театром, на чьё представление пришли некоторые члены правительства Кувейта. Поэтому представители министерства культуры предварительно отсмотрели генеральную репетицию.

Единственный вопрос вызвали костюмы — их попросили сделать более целомудренными. На российский взгляд, они и так в нашем театре крайне консервативные — максимум скромное декольте. Однако в Кувейте актрис попросили прикрыть максимально. Так что труппе пришлось срочно завешивать платками и косынками все, что было открыто.

Если присмотреться, то видно, что все вырезы у актрис закрыты.

Само же шоу прошло на «ура», о нем написали многие газеты Кувейта, велась онлайн-трансляция.

А в финале костромичам устроили грандиозную овацию.