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Актрис костромского театра в Кувейте попросили максимально прикрыть
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Актрис костромского театра в Кувейте попросили максимально прикрыть 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской драматический театр с большим успехом выступил в Кувейте, узнал KOSTROMA.TODAY. Поездка прошла с 3 по 8 мая.
В Национальном театре наши артисты показали грандиозное шоу.
Зал аплодировал стоя.
Чтобы избежать проблем перевода, выступление построили как композицию из различных спектаклей театра, а также песен на русском и английском.
«Более 200 костюмов, вокал на русском и английском языках, пластические и хореографические композиции из спектаклей. Весь наш репертуар — языком пластики, музыки, волшебным языком театра, понятным без перевода», — рассказали в театре.
Костромской драматический оказался первым театром, на чьё представление пришли некоторые члены правительства Кувейта. Поэтому представители министерства культуры предварительно отсмотрели генеральную репетицию.
Единственный вопрос вызвали костюмы — их попросили сделать более целомудренными. На российский взгляд, они и так в нашем театре крайне консервативные — максимум скромное декольте. Однако в Кувейте актрис попросили прикрыть максимально. Так что труппе пришлось срочно завешивать платками и косынками все, что было открыто.
Если присмотреться, то видно, что все вырезы у актрис закрыты.
Само же шоу прошло на «ура», о нем написали многие газеты Кувейта, велась онлайн-трансляция.
А в финале костромичам устроили грандиозную овацию.
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