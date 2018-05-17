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Суд наказал костромской зоопарк
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Суд наказал костромской зоопарк 

Kostroma.Today 17 мая 2018
Фото: Kostroma.Today
Костромской зоопарк осудили за срубленные деревья, узнал KOSTROMA.TODAY. Некоторые из них уничтожать было нельзя.
Как нам удалось узнать, в конце декабря прошлого года в зоопарке приняли решение срубить 45 аварийных деревьев, которые могли упасть на людей и животных.
Об этом факте стало известно природоохранной прокуратуре.
«К моменту поступления в природоохранную прокуратуру сообщения о рубке деревьев в зоопарке было срублено 11 деревьев, 5 из которых не были аварийными. После вмешательства прокуратуры дальнейшая рубка леса была остановлена», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в прокуратуре.
Во время проверки выяснилось, что на момент рубки у зоопарка не было проекта освоения лесов, получившего положительное заключение госэкспертизы. Без такого документа рубить лес нельзя по закону.
Полицейские возбудили уголовное дело по этому факту.
По решению суда с зоопарка взыскали 9,2 тысячи рублей за причиненный лесу ущерб.
Расследование уголовного дела продолжается.
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