Суд наказал костромской зоопарк

Костромской зоопарк осудили за срубленные деревья, узнал KOSTROMA.TODAY. Некоторые из них уничтожать было нельзя.

Как нам удалось узнать, в конце декабря прошлого года в зоопарке приняли решение срубить 45 аварийных деревьев, которые могли упасть на людей и животных.

Об этом факте стало известно природоохранной прокуратуре.

«К моменту поступления в природоохранную прокуратуру сообщения о рубке деревьев в зоопарке было срублено 11 деревьев, 5 из которых не были аварийными. После вмешательства прокуратуры дальнейшая рубка леса была остановлена», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в прокуратуре.

Во время проверки выяснилось, что на момент рубки у зоопарка не было проекта освоения лесов, получившего положительное заключение госэкспертизы. Без такого документа рубить лес нельзя по закону.

Полицейские возбудили уголовное дело по этому факту.

По решению суда с зоопарка взыскали 9,2 тысячи рублей за причиненный лесу ущерб.

Расследование уголовного дела продолжается.