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Липецкий театр кукол приедет с гастролями в Севастополь
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Липецкий театр кукол приедет с гастролями в Севастополь 

Ревизор.ru 34 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
15, 16 и 17 мая Севастопольские юные зрители увидят сказочный спектакль «Золотой цыплёнок», который рассказывает о хитрых Волке и Лисе, решивших отобрать у деда и бабы необычное золотое яичко, которое снесла Курочка Ряба, чтобы высидеть такую же Курочку и разбогатеть, когда та будет нести золотые яйца. Волк согласился на такую проделку, и поначалу всё шло по плану, пока из яйца не вылупился цыплёнок, оказавшийся не курочкой, а Золотым Петушком. Волка он считает отцом. Внезапно у Волка возникают отцовские чувства и желание спасти Золотого Петушка от вероломной Лисы. Фото: culture.ru  Начало сеансов: 15, 16, 17 мая — 11:00, 13:00  18 и 19 мая юные зрители Севастополя приглашаются на постановку «Авоська в городе», которая расскажет об Авоське, которая не желает идти в школу, а хочет играть и забавляться со своим приятелем — котом по имени Ябеда. Вежливый, воспитанный Пупс со своим пёсиком Шариком не хотят, чтобы Авоська и Ябеда так себя вели. Пупс и Шарик собираются научить Авоську и Ябеду правилам дорожного движения, и в этом им окажут помощь другие ребята и Весёлый Светофор. Постановка расскажет детям, как правильно вести себя на проезжей части. Фото: culture.ru  Начало сеансов: 18, 19 мая — 11:00, 13:00  Ещё один спектакль, который 18 и 19 мая представит на севастопольской сцене Липецкий театр кукол — «Дюймовочка» по известной сказке Андерсена. Спектакль расскажет о приключениях крохотной, размером с палец, девочки Дюймовочки, которая появилась на свет из цветка и жила в доме у женщины, вырастившей этот цветок. Лягушка выкрала Дюймовочку и хотела женить её на своём сыне, но ей удалось избежать этой участи. Затем Дюймовочка попала к майским жукам, потом в нору полевой мыши и затем к богатому и состоятельному Кроту, который собрался жениться на ней. Дюймовочку выручает Ласточка: она забирает её с собой в тёплые края. Там Дюймовочка встретила короля эльфов, такого же маленького, как и она. Король эльфов взял её в жёны, и она стала королевой эльфов. Фото: 2do2go.ru  Начало сеансов: 18, 19 мая — 11:00, 13:00
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