В уфимским театре «Нур» премьера: мужчинам понравится

В Уфе с 14 по 15 мая в большом зале Татарского театра «Нур» — премьера. Спектакль «Живи на солнечной стороне» — экспериментальная постановка и рассчитана на молодёжь.

Завсегдатаи театра и любители основного репертуара вряд смогут понять и по достоинству оценить новое произведение. Пьеса, заявленная как «лирический анекдот» больше похожа на философский триллер. Или на мюзикл.

Одна из основных особенностей спектакля — живая музыка. На протяжении всех двух часов в спектакле занята музыкальная группа «Дан». А актеры поют рэп, джаз и проникновенные песни.

В постановке есть все, что может понравиться молодёжи — стриптиз (был бы актёр немного более подтянутым и накачанным), обычный разговорный язык и молодежные шутки, женские горячие танцы. Но больше всего игра — игра на грани между философией и эротикой.

Сама же история тоже необычна. Два друга собираются убить третьего — ведь он их очень об этом просит, не в силах вынести муки жизни в инвалидном кресле. И они на это идут, но планы парней рушит девушка София. И случается чудо, отравленный напиток превращается в эликсир жизни, а друзья снова вместе.

Вчера зал был практически полон. История «зашла» даже тем, кто не ожидал ничего подобного. Пара ханжей ушла сразу, остальные досидели до конца! Правда, среди зрителей были, в основном, молодые пары. И развязке аплодировали искренне, вызывая артистов на бис.

Театральная постановка произведения Мунира Кунафина вполне может стать хорошей альтернативой походам в кино.