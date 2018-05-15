Танцовщики, победившие в телепроекте «Большой балет», прощаются с пермским театром

На пермской сцене Инна Билаш Никита Четвериков танцевали сразу после окончания Пермского хореографического училища и достаточно быстро стали ведущими исполнителями основных партий классического репертуара театра. В 2014 юные солисты стали лауреатами конкурса «Арабеск», а в 2016 году получили гран-при телепроекта «Большой балет». Переживали и радовались за них тогда все поклонники пермского балета.

О причинах отъезда артисты пока не говорят, но известно, что Инна Билаш уезжает в Цюрих, а Никита Четвериков и его супруга Евгения отправятся жить в Прагу.

— Всему своё время. Я не могу сейчас дать свой комментарий, — ответила Инна Билаш на вопрос 59.ru о дальнейших планах.

13 мая состоялось последнее выступление в составе пермской труппы Евгении Четвериковой. А Инну Билаш и Никиту Четверикова пермяки еще смогут увидеть на пермской сцене. 19 мая их можно увидеть в «Ромео и Джульетте», 27 мая — в балетах Джорджа Баланчина , 31 мая — на вечере балетов Джерома Роббинсона, а 3 июня они выступят в балете «Бахчисарайский фонтан».