Танцовщики, победившие в телепроекте «Большой балет», прощаются с пермским театром 

На пермской сцене Инна Билаш и Никита Четвериков танцевали сразу после окончания Пермского хореографического училища и достаточно быстро стали ведущими исполнителями основных партий классического репертуара театра. В 2014 юные солисты стали лауреатами конкурса «Арабеск», а в 2016 году получили гран-при телепроекта «Большой балет». Переживали и радовались за них тогда все поклонники пермского балета.
О причинах отъезда артисты пока не говорят, но известно, что Инна Билаш уезжает в Цюрих, а Никита Четвериков и его супруга Евгения отправятся жить в Прагу.
— Всему своё время. Я не могу сейчас дать свой комментарий, — ответила Инна Билаш на вопрос 59.ru о дальнейших планах.
13 мая состоялось последнее выступление в составе пермской труппы Евгении Четвериковой. А Инну Билаш и Никиту Четверикова пермяки еще смогут увидеть на пермской сцене. 19 мая их можно увидеть в «Ромео и Джульетте», 27 мая — в балетах Джорджа Баланчина, 31 мая — на вечере балетов Джерома Роббинсона, а 3 июня они выступят в балете «Бахчисарайский фонтан».
— Пермская балетная труппа — одна из самых известных в мире, — говорит Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета. — Поэтому очевидно, что у наших солистов всегда множество предложений от других театров. Доказательством является тот факт, что танцовщики из Перми работают в ведущих балетных труппах нашей страны и мира. Если артисты решили принять одно из них, значит, это соответствует их потребностям и задачам. Каждый человек выбирает страну, где он хочет жить, и условия, в которых он хочет работать. За последние девять лет мы преодолели немало сложностей, одержали множество побед и совместно создавали новые, совершенно разные по стилю и художественным задачам спектакли. Каждый сезон был ярким и незабываемым. Пермский театр оперы и балета — то место, где есть все условия для творческой реализации артиста, а руководство Пермского края и театра делает всё, чтобы создать максимально комфортные материальные условия. Я очень благодарен Инне Билаш, Евгении и Никите Четвериковым за сотрудничество, высокий профессионализм и их вклад в развитие театра, и желаю им добиться столь же блестящих успехов на новом месте. Но это начало нового этапа не только для них, но и для молодых артистов пермской труппы, которые давно готовы выйти на ведущие позиции. Так что в новом сезоне зрителей ждут приятные открытия и громкие дебюты.