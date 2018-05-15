2 июня открывается Летняя театральная школа Александра Калягина 

90 актёров из Дании, Боснии и Герцеговины, Германии, Австрии, Туниса, Гонконга и мнгих других стран мира прошли конкурсный отбор для занятий в Летней театральной школе Александра Калягина. Церемония открытия Школы торжественно состоится в в Творческой резиденции СТД РФ «Звенигород» в формате театрального капустника на открытом воздухе. Основную профессиональную дисциплину — актёрское мастерство, представляют три мастерские с уникальными авторскими методиками. Мастерскими руководят Гитис Падегимас, Игорь Яцко, Вениамин Фильштинский. Каждый будущий участник может выбрать себе наставника.
Программа обучения в Летней театральной школе СТД РФ — это интенсивный образовательный трехнедельный курс и неделя показов итоговых работ. Также за время обучения студенты проходят подготовку по следующим курсам: сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец, фехтование, вокал.
В рамках обучения состоятся творческие встречи с ведущими мастерами российского театра и мастер-классы, которые в этом году проведут заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, народный артист РСФСР Алексей Бородин, актёр театра и кино, режиссёр, сценарист Вениамин Смехов, народный артист Латвийской ССР Адольф Шапиро, народный артист РФ Александр Калягин.
Также в рамках образовательного процесса поставят несколько разножанровых спектаклей: драматический, кукольный, хореографический, перформанс. Публичный показ сотстоится в Театральном центре СТД РФ «На Страстном».