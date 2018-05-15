Более 180 участников представят Ставрополье на Российской студвесне-2018

Самая масштабная «Студенческая весна» стартует 15 мая в Ставрополе, рассказали STAV.AIF.RU на пресс-конференции в Правительстве СК.

Фестиваль в краевой столице посетят 2 700 участников из 80 регионов страны. Организаторам поступило полтора миллиона заявок, но отбор смогли пройти только лучшие из российских студентов. Самая большая делегация — более 180 учащихся — представит на фестивале Ставропольский край. На втором месте Тюмень, из которой на юг России приехали 112 участников.

В течение ближайших трёх дней студенты России будут состязаться в творческих конкурсах в семи направлениях: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Журналистика», «Видео», «Оригинальный жанр» и «Региональные программы». Студенты профильных творческих вузов с 2018 года будут выступать в отдельной категории. В жюри фестиваля вошли знаменитые актёры театра и кино, певцы, хореографы, звёзды КВН.