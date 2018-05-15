Ещё
Более 180 участников представят Ставрополье на Российской студвесне-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 180 участников представят Ставрополье на Российской студвесне-2018 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Самая масштабная «Студенческая весна» стартует 15 мая в Ставрополе, рассказали STAV.AIF.RU на пресс-конференции в Правительстве СК.
Фестиваль в краевой столице посетят 2 700 участников из 80 регионов страны. Организаторам поступило полтора миллиона заявок, но отбор смогли пройти только лучшие из российских студентов. Самая большая делегация — более 180 учащихся — представит на фестивале Ставропольский край. На втором месте Тюмень, из которой на юг России приехали 112 участников.
В течение ближайших трёх дней студенты России будут состязаться в творческих конкурсах в семи направлениях: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Журналистика», «Видео», «Оригинальный жанр» и «Региональные программы». Студенты профильных творческих вузов с 2018 года будут выступать в отдельной категории. В жюри фестиваля вошли знаменитые актёры театра и кино, певцы, хореографы, звёзды КВН.
АиФ Ставрополье: последние новости
Ставропольцам покажут «Парк Юрского периода» в 3D Защитники скульптуры Коста Хетагурова во Владикавказе выставили фотоохрану Ставропольцам бесплатно покажут балет на главной площади
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте актера в гриме
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру13
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»58
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение