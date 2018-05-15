Ансамбль «Хорошее настроение» исполнил песни военных лет 

Жители района Богородское посетили праздник, который организовал центр социального обслуживания.
В филиале «Богородское» территориального центра социального обслуживания «Сокольники» в среду, 9 мая, прошел концерт, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. После того, как ветеранов поздравила заведующая филиалом «Богородское» Ольга Сотникова, перед жителями Богородского, а их собралось свыше шестидесяти человек, выступил вокально-инструментальный ансамбль «Хорошее настроение», который исполнил песни военных лет.
Также на импровизированную сцену в этот вечер выходили актриса, ведущая и автор-исполнитель Людмила Шаронова, актриса театра и кино Любовь Бурмистренкова, певец Александр Смирнов и самая маленькая участница праздничного мероприятия певица и музыкант Даша Васильева.
Гости праздника отведали солдатскую гречневую кашу и чай со сладостями.