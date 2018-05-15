Диденко поставил в Москве спектакль по роману Глуховского

Главный герой — студент первого курса филологического факультета МГУ Илья, только что закрывший сессию. Он оказывается в тюрьме, потому что ему подкинули наркотики в клубе. Выйдя на свободу через семь лет, Илья возвращается в родную Лобню. Рядом с ним не осталось никого — лучший друг занят собственной жизнью, любимая девушка ушла, мать умерла за пару дней до выхода сына тюрьмы, Илья остается в полном одиночестве.

Он находит страничку в социальной сети, которая принадлежит его обидчику — лейтенанту Петру Хазину, из-за которого Илья оказался в тюрьме. Герой решает отомстить.

Подход режиссера

Кулисы раздвинуты, вместо них — экран, состоящий из нескольких частей, на котором обычная московская многоэтажка. Именно в такой жил главный герой со своей матерью.

Части экрана начинают перемещаться с началом спектакля. На каких-то транслируется видео, которое актеры снимают в реальном времени, на телефон. На других могут быть показаны выдержки из чужих переписок, буквально — экран гаджета в руках главного героя.

Дух времени

Свое произведение, вышедшее в печать в 2017 году, Глуховский назвал «капсулой времени». «Для меня была задача написать вещь, которая бы как можно более точно описывала бы сегодняшний день. С его главными общественными историями, проблемами, с ощущением, разговорами между людьми в автобусах, в электричках, кусками телевизионных новостей, с тем, что мы думали, о чем хотели бы другие, чтобы мы думали», — рассказал он.

Создатели определили постановку как «кибернуарную драму», в силу использования технических средств и характерной для жанра нуар атмосферы пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма.

В постановке использованы символы эпохи: экран, металлические сетки, яркие лучи прожекторов, селфи, социальные сети, дрон, с помощью которого были сняты некоторые планы, транслируемые на экранах. При этом Диденко признался, что, убеждая других, что знает, как передать дух времени, до конца этого не понимал. «Оказалось, что это, наверное, самая тяжелая постановка, которую я когда-либо делал, потому что, действительно, когда я читал „Текст“, я представлял себе кино», — признался Диденко.

Глуховский сам перерабатывал текст романа для спектакля. По его признанию, он никогда не думал, что эта работа может быть воплощена на театральной сцене. «Те адаптации классики, которые я видел, не говорили о том, что это возможно. Сейчас, по обстоятельствам, я погружаюсь потихонечку в волшебный мир современного театра, который мне был до сих пор довольно чужд, с удивлением для себя открываю очень активную, очень настоящую какую-то насыщенную жизнь», — поделился писатель, добавив, что Диденко «удалось невозможное».

Того же мнения придерживается и продюсер спектакля Леонид Роберман . «Когда я прочитал роман, я понял, что я не знаю, как это делать, мне было очень приятно, что первое, что сказал Меньшиков ( Олег Меньшиков — художественный руководитель и директор Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой — прим. ТАСС), обращаясь к Максиму: „А как это делать, это же невозможно!“. Максим сказал, мол, я знаю», — рассказал Роберман.

Телефон — зеркало души

Глуховский отметил, что для него одной из важных тем романа стала кастовость общества. «Тема не столько не свободы, сколько бесправия. Тема столкновения простого человека с непростым человеком», — сказал он.

Экран телефона занимает одно из главных мест в спектакле. Глуховский назвал его «зеркалом души» современного человека. «Как телефоны становятся для нас резервным хранилищем человеческой души. Все, что мы ищем, все, чего мы боимся, все, на что мы надеемся, наши соблазны, искушения, обманы, предательства, примирения, признания. Телефон получается таким зеркалом, в которое ты смотришься, и отражение в нем, изображение твое в нем запечатлевается. И остается навсегда, как слепок человеческой души», — поделился он.

Маска врага

Главный герой, заполучив телефон своего врага, как маску примеряет его жизнь на себя, притворяясь своим обидчиком. «Вот этот казус лежит в центре истории книги „Текст“, — добавил Глуховский. Герой разговаривает через sms с подругой Хазина, смотрит их совместные фотографии, отвечает на звонки коллег Петра, и, в конце концов, попадает в криминальную историю.

»Мы ездили снимать Лобню с дрона. В общем, в каком-то смысле, это больше кино, чем театр. Зритель оказывается внутри павильона, в котором в режиме онлайн люди снимают кино. Они являются и операторами, и актерами, и техниками, и много кем еще", — рассказал Диденко.

Театр для думающих

Глуховский считает, что книга или другое произведение искусства не всегда должны радовать или утешать, все необходимо обдумывать.

"Книги и театр предназначены для думающих, сомневающихся. Довольные — все дураки. Потому что у дурака картина мира несложная, у него нет никаких «но», думающие люди везде находят «но» и картина мира получается гораздо более точной, многогранной и противоречивой. И, конечно, такие люди редко бывают счастливы из-за этого", — объяснил писатель.