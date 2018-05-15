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Праздничные мероприятия в Москве 8 и 9 мая посетили около 10 млн человек
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Праздничные мероприятия в Москве 8 и 9 мая посетили около 10 млн человек 

Москва24 14 минут назад
Фото: Москва24
8 и 9 мая в столице прошло около 200 крупных мероприятий, которые посетили 10 миллионов человек. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский.
Он отметил, что центральными событиями по традиции стали Военный парад на Красной площади и шествие «Бессмертный полк», в котором приняли участие 1,1 миллиона человек. По словам Кибовского, это абсолютный рекорд за все время проведения акции.
В рамках празднования Дня Победы на 64 городских площадках прошли 130 концертов, 25 выставок, 22 кинопоказа и 20 спортивных мероприятий. Так, на Поклонной горе состоялись показательные выступления Кавалерийского почетного Эскорта Президентского полка, концерт Симфонического оркестра Мариинского театра п/у маэстро Валерия Гергиева и ряд других мероприятий.
По данным столичного департамента культуры, в общей сложности праздничная программа, посвященная 9 мая, длилась 1 067 часов. Московские парки за два праздничных выходных посетили более 6 миллионов горожан. Для них было организовано 467 мероприятий, включая концерты духовых оркестров, показы фильмов о войне, театральные постановки и танцевальные программы.
Кульминацией праздника 9 мая стал праздничный салют, который прогремел в 22:00 на 33 площадках столицы. Для его создания были использованы фейерверки 550 цветов и оттенков. Всего было дано 80 тысяч залпов, в том числе 30 — из военных орудий.
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