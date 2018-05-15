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Легендарная «Березка» празднует юбилей
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Легендарная «Березка» празднует юбилей 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Знаковое событие в отечественной культуре — юбилей Государственного академического ансамбля «Березка». 70 лет назад в столичном театре «Эрмитаж» девушки в русских сарафанах впервые исполнили свой хоровод, а затем он стал знаменитым на весь мир. Сейчас «Березка» это один из символов нашей страны.
Визитная карточка ансамбля, уже 70 лет с нее начинаются концерты «Березки» — девушки в русских сарафанах с веточкой березы точно плывут. Причем так, что зрителю кажется, это все вокруг вращается, а сами артистки стоят на месте. Впервые знаменитый хоровод был исполнен на конкурсе самодеятельности в 1947 году. 16 красавиц из Тверской губернии собрала Надежда Надеждина. Она и создала номер, который стал хореографической новеллой, а затем основала и сам коллектив.
"Надежда Сергеевна создала «Березку», опираясь на классическое наследие, народный танец, культуру России. Но в основном это талант", — говорит Мира Кольцова, художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного хореографического ансамбля «Березка» имени Надеждиной.
Знаменитый реверанс в исполнении «Березки». Поклон был принят еще в царское время. Сейчас такое встретишь только в ансамбле. Каждая грациозна и кротка, каждая с легкостью могла бы выиграть конкурс красоты. Взгляд, румянец, осанка — все обезоруживает публику.
— Русское искусство оно такое музыкальное, такое лирическое, глубокое. Абсолютно в каждой стране мы находим своего зрителя. Например, в Китае нас есть поклонник, профессор русской литературы, дедушка 80 лет, который ходит на наши концерты.
Хоровод «Березки» давно опоясал экватор. Нашими стройными красавицами восхищается вся мужская половина земного шара. Русской душевности и плавности за 70 лет рукоплескали жители 80 стран мира. Изначально коллектив был исключительно женский. Бравые, широкоплечие парни появились лишь через 10 лет после его основания.
Почти 40 лет руководит ансамблем народная артистка России Мира Кольцова. Бережно хранит и продолжает традиции Надеждиной, которая когда-то заприметила ее, светловолосую и синеглазую девочку, в хореографическом училище Большого театра.
"Березка" это наша эмблема, бренд нашей страны, это наша общая с вами семья", — поясняет Мира Кольцова, художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного хореографического ансамбля «Березка» имени Надеждиной.
Про «Березку», которая стала символом России, снят не один фильм. А в этом году к юбилею ансамбля на телеканале «Россия 1» вышел целый сериал. 16 серий — непростой путь к большой сцене девушек, чьей плывущий шаг стал достоянием страны.
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