Театральные вечера стартовали в Измайловском парке

В Измайловском парке культуры и отдыха в минувшую субботу начались регулярные театральные вечера. Теперь на эстраде «Солнечная» каждую субботу в 19 часов москвичей и гостей столицы ждут представления, которые будут показывать артисты самых разных театров.

На первом таком представлении 12 мая перед зрителями выступили артисты итальянского уличного театра. На сцене появлялись Арлекин, Коломбина, Доктор Чума и погружали зрителей в атмосферу Италии — артисты продемонстрировали комедийные репризы в стиле венецианского театра «Дель Артэ».

Отметим, что вход на театральные вечера — свободный.

Эстрада «Солнечная» находится в Центральной части парка на аллее Большого круга рядом с шахматно-шашечным павильоном.