В ДК «Темп» на Академика Королева открылась студия балета

Студия «Первое плие» открылась в филиале дома культуры «Темп» на улице Академика Королева, д.8, корп. 1. Воспитанницы будут обучаться балету; набор в группу уже открыт.

— 14 мая в студии прошел открытый урок и мастер-класс по основам балетного искусства. Мероприятие стало фактически днем открытых дверей, где участникам продемонстрировали данное хореографическое направление, — сообщили в администрации ДК.

Узнать об условиях приема и обучения можно по телефону 8 (495) 616-83-89 либо лично в филиале в часы работы с пн по птн с 9.00 до 21.00, в сб — с 9.00 до 15.00. (иб)