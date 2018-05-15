Ещё
В ДК «Темп» на Академика Королева открылась студия балета
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДК «Темп» на Академика Королева открылась студия балета 

Управа Останкинского района 55 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Студия «Первое плие» открылась в филиале дома культуры «Темп» на улице Академика Королева, д.8, корп. 1. Воспитанницы будут обучаться балету; набор в группу уже открыт.
— 14 мая в студии прошел открытый урок и мастер-класс по основам балетного искусства. Мероприятие стало фактически днем открытых дверей, где участникам продемонстрировали данное хореографическое направление, — сообщили в администрации ДК.
Узнать об условиях приема и обучения можно по телефону 8 (495) 616-83-89 либо лично в филиале в часы работы с пн по птн с 9.00 до 21.00, в сб — с 9.00 до 15.00. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
Юные художники из Останкина нарисуют любимые уголки природы В центре на Вильгельма Пика открылась выставка о подвигах партизан Праздновать День Победы в парке «Останкино» начнут в полдень
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
Ученые рассчитали, кто умрет в «Игре престолов»2
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы1
Тест: угадайте актера в гриме
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру13
Видео
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение