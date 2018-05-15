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Последние штрихи: в Ростове завершается подготовка к фестивалю ландшафтного искусства
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Последние штрихи: в Ростове завершается подготовка к фестивалю ландшафтного искусства 

161.ru 35 минут назад
Фото: 161.ru
В донской столице заканчивают возводить сады для международного фестиваля ландшафтного искусства и флористики Rostovdon Flower Show. Он откроется завтра, 16 мая, в парке имени 1 Мая и будет работать на протяжении двух месяцев.
— Участники до позднего вечера будут заняты сбором своих арт-объектов: где-то осталось постелить газон, высадить цветы, установить декоративные конструкции, — рассказала 161.ru организатор фестиваля Ксения Алейникова.
В качестве основной темы для Rostovdon Flower Show выбрали театр. Конкурсные работы получились очень интересными, ведь сама тема — широкая и многогранная. Взять к примеру шоу-сад «Кассиопея», который с помощью декоративного панно, шатра, растений, цветов и скульптур расскажет о популярном древнегреческом мифе, легшим в основу многих театральных постановок. Или сад «Травиата» с живой ширмой из туи и маленьким рукотворным фонтаном, которые перенесут посетителей в мир релакса и вдохновения.
Корреспондент 161.ru прогулялся среди этой красоты и сделал множество снимков. Некоторыми из них мы готовы поделиться с нашими читателями.
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