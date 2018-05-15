Театрализованную композицию представили в библиотеке на улице Петра Романова

В библиотеке № 121, которая расположена на улице Петра Романова, 11 мая прошло мероприятие «Песни великой Победы». Об этом рассказала старший библиотекарь учреждения Нина Горст.

— Замечательным подарком для ветеранов ВОВ и читателей библиотеки ко Дню Победы стал музыкальный спектакль, лейтмотивом которого явились воспоминания о событиях военного времени. Зрители сопереживали вместе с артистами, наградой которым были бурные овации, — отметила Горст.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Петра Романова, дом 6. (вт)