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Театрализованную композицию представили в библиотеке на улице Петра Романова
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Театрализованную композицию представили в библиотеке на улице Петра Романова 

Управа Южнопортового района 11 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 121, которая расположена на улице Петра Романова, 11 мая прошло мероприятие «Песни великой Победы». Об этом рассказала старший библиотекарь учреждения Нина Горст.
— Замечательным подарком для ветеранов ВОВ и читателей библиотеки ко Дню Победы стал музыкальный спектакль, лейтмотивом которого явились воспоминания о событиях военного времени. Зрители сопереживали вместе с артистами, наградой которым были бурные овации, — отметила Горст.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Петра Романова, дом 6. (вт)
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