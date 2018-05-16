Балетная студия «Грация» даст юбилейный концерт в КЦ «Зеленоград»

20 мая в 17.00 московский городской творческий коллектив балетная студия «Грация» приглашает отпраздновать 35-летие творческой деятельности в Культурном центре «Зеленоград». Мероприятие пройдет в театральном зале Культурного центра «Зеленоград». Вход свободный (6+).

В честь своего юбилея руководитель и балетмейстер коллектива Галина Епанчинцева и балетная студия «Грация» представят концертную программу в двух отделениях, где выступят юные танцовщицы всех возрастных групп — от 4 до 17 лет. Зрителей ожидают яркие постановки, гармонично сочетающиеся с оригинальными хореографическими решениями, лучшие номера за все 35 лет существования балетной студии, самые любимые вариации из балетов и, конечно же, новейшие номера, которые будут впервые показаны на сцене Культурного центра «Зеленоград».

Воспитанники театра танца «Сапфир», танцевального ансамбля «Вдохновение», танцевально-спортивного клуба «Весна», а также солистка балета Детского музыкального театра имени Н. Сац придут поздравить и выразить свое уважение творческому коллективу, его создателю и бессменному руководителю — Галине Епанчинцевой.