Томский ТЮЗ приехал с гастролями в Астрахань

18 мая зрители Астрахани приглашаются на постановку «Братец Лис и/или Братец Кролик», который рассказывает о том, как Братец Кролик жалуется лесным жителям на преследования Братца Лиса. Братец Кролик ищет защиты и справедливости у лесных зверей, которые готовы выслушать обе стороны и провести самое настоящее судебное разбирательство, чтобы выявить и наказать виноватого. Но оказывается, что у каждой стороны своя правда, и разобраться в этом во всём очень сложно. В этом музыкальном, весёлом, озорном спектакле поднимается тема добра и зла: так ли просто отличить одно от другого? И можно ли кого-то осуждать в этой жизни? Фото: Томский ТЮЗ Начало: 10:00 18 и 19 мая зрители Астрахани увидят постановку «Ночь Святого Валентина», которая расскажет о том, как непросто быть в этой жизни любимым и кому-то нужным. В праздник Святого Валентина герои спектакля мечтают и действуют так, чтобы почувствовать любовь и ощутить себя любимыми, но всё усложняется: в их жизни есть благополучие, есть всё, но нет самого главного. Отношения выстроены на лжи, но однако Ночь Святого Валентина изменяет их жизнь. Фото: Томский ТЮЗ Начало показов: 18 мая — 19:00, 19 мая — 18:00 19 мая на сцене Астраханского ТЮЗа представят спектакль по японской сказке «О-Цуру», в которой рассказывается о девушке-журавле О-Цуру, которую заколдовал злой волшебник Тэнгу. О-Цуру встречает добрый сердцем и отважный Фудзиюка, который должен помочь снять злые чары. На пути у героев — много препятствий и испытаний, но не обходится и без друзей. Волшебная сказка полна магических превращений и приключений. Спектакль будет очень интересным. Фото: Томский ТЮЗ Начало: 12:00 20 мая юные зрители Астрахани увидят фантасмагорическую постановку «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился» с известными сказочными героями: Кощеем, Бабой-Ягой, Василисой Прекрасной, Иваном-дураком. Вот только всё перемешивается, переплетается, трансформируется, и Баба-Яга напоминает Василису Прекрасную, а Иван-Богатырь похож на Ивана-дурака, да и вм целом Добро походит на Зло. Это увлекательная, необычная, оригинальная сценическая история создана по мотивам всех русских сказок, и в ней звучит рок-н-ролл, который никого не оставит равнодушным. Фото: Томский ТЮЗ Начало: 12:00 и 14:00