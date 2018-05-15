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Кукольный спектакль по сказке Леонида Филатова показали в библиотеке на Башиловской
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Кукольный спектакль по сказке Леонида Филатова показали в библиотеке на Башиловской 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Сказку «Про Федота-стрельца» показали юным гостям библиотеки № 34, которая расположена на Башиловской улице. Мероприятие прошло в рамках проекта «Куклы и люди». Об этом рассказала заведующая библиотекой Елена Максименкова.
— Перед гостями нашей библиотеки выступили актеры Театра выразительного чтения. Режиссер проекта «Куклы и люди» Елена Юдакова представила свой новый спектакль «Про Федота-стрельца» по произведению Леонида Филатова, — поделилась Максименкова.
Куклы для постановки были изготовлены читательницей библиотеки Натальей Спивак.
Библиотека № 34 расположена по адресу ул. Башиловская, д. 3. (мю)
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