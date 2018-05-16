В театре «Дилижанс» пройдёт премьера спектакля «Первая любовь» к 200-летию со дня рождения Тургенева

В театре «Дилижанс» в Тольятти завтра состоится премьера спектакля «Первая любовь» по одноименной повести Ивана Тургенева. Постановку подготовили к 200-летию со дня рождения писателя. Трогательное сочинение основано на личных воспоминаниях классика русской литературы. Трепетное чувство юного героя приходит к неразрешимому столкновению с драматизмом взрослой любви. Автор инсценировки и режиссер спектакля — Леонид Дмитриев. Художник-постановщик — Вячеслав Пушкарёв. Художник по костюмам — Ирина Шугаева. Особое внимание уделили разработке характеров героев, а также стилистике костюмов и декораций. По задумке создателей спектакля, пересечение классики и авангарда приблизит историю, написанную в XIX веке, к современному зрителю. Спектакль будет идти на малой сцене. Премьерные дни: 17, 18, 19 мая.