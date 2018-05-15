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Участники коллектива «Маска» стали лауреатами фестиваля
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Участники коллектива «Маска» стали лауреатами фестиваля 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
По итогам фестиваля «Москва — театр — школа» участники Московского городского творческого коллектива «Маска» Дома культуры «Михайловское» стали лауреатами сразу в двух номинацичх. Церемония награждения состоялась 14 мая.
— Павел Шаталов, Тигран Саргсян, Дмитрий Орлов и Арсен Маргарян были удостоены дипломов за лучшую актерскую работу. Награду за удачное оформление спектакля получила художница Анна Моисеева. По общим результатам театральный коллектив занял второе место, — поделился информацией представитель администрации поселения Михайлово-Ярцевское Дмитрий Андрюшин.
Кроме того, призеров наградили памятными подарками с символикой фестиваля.
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