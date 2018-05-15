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РИАМО разыграет в соцсетях билеты в театр «ГЛАС» на спектакль «Женитьба Бальзаминова»
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РИАМО разыграет в соцсетях билеты в театр «ГЛАС» на спектакль «Женитьба Бальзаминова» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» билеты на спектакль «Женитьба Бальзаминова» в столичном театре «ГЛАС».
Спектакль состоится 26 мая. Чтобы получить билеты, необходимо подписаться на группу «РИАМО в Москве» и сделать репост конкурсного сообщения.
Победителей выберут случайным образом 23 мая.
РИАМО — информационное агентство, материалы которого охватывают события всего Московского региона. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.
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