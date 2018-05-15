РИАМО разыграет в соцсетях билеты в театр «ГЛАС» на спектакль «Женитьба Бальзаминова»

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» билеты на спектакль «Женитьба Бальзаминова» в столичном театре «ГЛАС».

Спектакль состоится 26 мая. Чтобы получить билеты, необходимо подписаться на группу «РИАМО в Москве» и сделать репост конкурсного сообщения.

Победителей выберут случайным образом 23 мая.

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