В Митине представили спектакль «Улыбка судьбы» 

Воспитанники театральной студии «Радость» (педагог Владимир Гавриков) Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» Митина поставили спектакль «Улыбка судьбы».
— В постановке по сказке «Колесо фортуны» Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой рассказывается о принцессе Регине, сбежавшей из дому вместе с любимой собакой из-за предсказанных несчастий злой Судьбой. По дороге принцессу преследовали невероятные несчастные истории. И тогда она обратилась к Судьбе — за что же та на нее злиться? На что Судьба попросила девушку отдать ей ее молодость. Регина согласилась и… превратилась в старушку. Юные актеры задались вопросом миллионов людей и дали простой ответ, а что вы сами сделали, для того, чтобы судьба вам улыбнулась? Судьба, конечно, улыбнулась принцессе и вернула ей молодость, подарила жениха и друзей, — рассказали в администрации Дворца. (ср)