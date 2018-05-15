Активисты школы №185 показали спектакль для ветеранов

К 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне школа № 185 провела торжественное мероприятие «Дети войны». Активисты школьного самоуправления представили театрализованную постановку о жизни обыкновенных девчонок и мальчишек, на чьи плечи легла тяжесть невзгод военных лет.

— На концерт были приглашены ветераны и труженики тыла — жители района Коптево. С приветственным словом к присутствующим обратились Диамид Иванов — ветеран Великой Отечественной войны, Валерий Кукош — председатель Совета ветеранов района Коптево и другие участники, — сообщили в администрации образовательного учреждения.

В завершение мероприятия учащиеся вручили ветеранам цветы в знак благодарности. (ео)