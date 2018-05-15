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Активисты школы №185 показали спектакль для ветеранов
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Активисты школы №185 показали спектакль для ветеранов 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
К 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне школа № 185 провела торжественное мероприятие «Дети войны». Активисты школьного самоуправления представили театрализованную постановку о жизни обыкновенных девчонок и мальчишек, на чьи плечи легла тяжесть невзгод военных лет.
— На концерт были приглашены ветераны и труженики тыла — жители района Коптево. С приветственным словом к присутствующим обратились Диамид Иванов — ветеран Великой Отечественной войны, Валерий Кукош — председатель Совета ветеранов района Коптево и другие участники, — сообщили в администрации образовательного учреждения.
В завершение мероприятия учащиеся вручили ветеранам цветы в знак благодарности. (ео)
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