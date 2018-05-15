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Вдова Солженицына посетила премьерный спектакль «Матренин двор» во Владимире
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Вдова Солженицына посетила премьерный спектакль «Матренин двор» во Владимире 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИМИР, 15 мая. /ТАСС/. Президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова писателя Наталия Солженицына посетила один из премьерных спектаклей «Матренин двор» во Владимирском областном театре кукол. Общественный деятель также считает возможными гастроли постановки по стране, об этом она сообщила журналистам во вторник.
"Я считаю, что это большое событие. И, может быть, если этот спектакль приживется на Владимирской земле, то, может быть, он будет ездить с гастролями. Реквизит не такой большой, его можно еще уменьшить, слегка «поджать», и можно возить спектакль по стране, я думаю, что это очень возможный результат этой инициативы", — сказала она.
Премьера спектакля «Матренин двор» во Владимирском областном театре кукол прошла в марте 2018 года. Наталия Солженицына давала труппе советы по созданию сценария, однако постановку увидела только во вторник, в ходе Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит во Владимирской области.
"Тот факт, что этим [рассказом] занялся театр кукол, мне кажется, это можно отнести к самому рассказу, к характеру Матрены, она просто порождает желание его как-то интерпретировать", — добавила Наталья Солженицына.
Вместе со вдовой писателя спектакль посмотрели учащиеся Мезиновской средней общеобразовательной школы, непосредственно связанной с рассказом «Матренин двор». Идея произведения возникла у Солженицына в 1956-1957 годах в период проживания во Владимирской области, в окрестностях железнодорожной станции «Торфопродукт» у местной жительницы Матрены Захаровой, когда он преподавал математику в школе поселка Мезиновский. Матрена Захарова и стала прототипом главной героини знаменитого рассказа «Матренин двор». В настоящее время Мезиновская средняя общеобразовательная школа носит имя писателя, в ней работает литературно-краеведческий музей «Жизнь и творчество А. И. Солженицына», а рядом воссоздан дом Матрены, уничтоженный огнем в 2012 году.
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