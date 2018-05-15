Вдова Солженицына посетила премьерный спектакль «Матренин двор» во Владимире

ВЛАДИМИР, 15 мая. / ТАСС /. Президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына , вдова писателя Наталия Солженицына посетила один из премьерных спектаклей «Матренин двор» во Владимирском областном театре кукол. Общественный деятель также считает возможными гастроли постановки по стране, об этом она сообщила журналистам во вторник.

"Я считаю, что это большое событие. И, может быть, если этот спектакль приживется на Владимирской земле, то, может быть, он будет ездить с гастролями. Реквизит не такой большой, его можно еще уменьшить, слегка «поджать», и можно возить спектакль по стране, я думаю, что это очень возможный результат этой инициативы", — сказала она.

Премьера спектакля «Матренин двор» во Владимирском областном театре кукол прошла в марте 2018 года. Наталия Солженицына давала труппе советы по созданию сценария, однако постановку увидела только во вторник, в ходе Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит во Владимирской области.

"Тот факт, что этим [рассказом] занялся театр кукол, мне кажется, это можно отнести к самому рассказу, к характеру Матрены, она просто порождает желание его как-то интерпретировать", — добавила Наталья Солженицына