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Первый ТЮЗ Удмуртии может стать общей площадкой для театральных коллективов
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Первый ТЮЗ Удмуртии может стать общей площадкой для театральных коллективов 

ТАСС 2 часа назад
ИЖЕВСК, 15 мая. /ТАСС/. Первый Театр юного зрителя Ижевска после открытия может стать универсальной площадкой для профессиональных и самодеятельных коллективов республики и не будет иметь собственной труппы. Об этом во вторник сообщил ТАСС министр культуры и туризма региона Владимир Соловьев.
"Как универсальная площадка для профессиональных и для самодеятельных коллективов театр будет действовать. Не думаю, что мы будем набирать отдельную труппу", — сказал он.
По словам Соловьева, сейчас в министерстве рассматривают разные варианты развития ТЮЗа в Ижевске, однако вариант универсальной площадки без собственной труппы кажется ему более интересным с точки зрения развития всего театрального искусства в Удмуртии.
"У нас много разных самодеятельных коллективов: молодежный театр Ижевска Les Partisans, эта площадка могла бы ими использоваться… Также негде выступать в Ижевске «Парафразу» — драматическому театру из Глазова", — отметил министр.
Кроме того, по его словам, в репертуаре каждого профессионального театра республики может возникнуть спектакль, который будет специально ставиться для сцены ТЮЗа.
Замороженный объект
Строительство первого ТЮЗа началось в Ижевске в 2013 году, однако его заморозили из-за недостатка средств. По словам Соловьева, долг перед строителями за проделанные работы в настоящее время составляет порядка 16 млн рублей. Он заметил, что на объекте еще много работы — в частности, специалистам предстоит смонтировать сложное оборудование и обустроить многофункциональный зал.
Республика рассчитывает возобновить стройку в ближайшее время, поскольку 2019 год в России объявлен Годом театра. «Мы очень надеемся, что в рамках реализации этой программы у нас снова открывается возможность с нашим проектом „ТЮЗ в городе Ижевске“ заявляться перед федеральным министерством», — сказал Соловьев. В случае успеха объект разморозят в 2020 году.
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