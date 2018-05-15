Первый ТЮЗ Удмуртии может стать общей площадкой для театральных коллективов

ИЖЕВСК, 15 мая. / ТАСС /. Первый Театр юного зрителя Ижевска после открытия может стать универсальной площадкой для профессиональных и самодеятельных коллективов республики и не будет иметь собственной труппы. Об этом во вторник сообщил ТАСС министр культуры и туризма региона Владимир Соловьев

"Как универсальная площадка для профессиональных и для самодеятельных коллективов театр будет действовать. Не думаю, что мы будем набирать отдельную труппу", — сказал он.

По словам Соловьева, сейчас в министерстве рассматривают разные варианты развития ТЮЗа в Ижевске, однако вариант универсальной площадки без собственной труппы кажется ему более интересным с точки зрения развития всего театрального искусства в Удмуртии.

"У нас много разных самодеятельных коллективов: молодежный театр Ижевска Les Partisans, эта площадка могла бы ими использоваться… Также негде выступать в Ижевске «Парафразу» — драматическому театру из Глазова", — отметил министр.

Кроме того, по его словам, в репертуаре каждого профессионального театра республики может возникнуть спектакль, который будет специально ставиться для сцены ТЮЗа.

Замороженный объект

Строительство первого ТЮЗа началось в Ижевске в 2013 году, однако его заморозили из-за недостатка средств. По словам Соловьева, долг перед строителями за проделанные работы в настоящее время составляет порядка 16 млн рублей. Он заметил, что на объекте еще много работы — в частности, специалистам предстоит смонтировать сложное оборудование и обустроить многофункциональный зал.

Республика рассчитывает возобновить стройку в ближайшее время, поскольку 2019 год в России объявлен Годом театра. «Мы очень надеемся, что в рамках реализации этой программы у нас снова открывается возможность с нашим проектом „ТЮЗ в городе Ижевске“ заявляться перед федеральным министерством», — сказал Соловьев. В случае успеха объект разморозят в 2020 году.