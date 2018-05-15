В окружном центре прошёл «Танцевальный марафон»

В культурно-досуговом центре «Октябрь» состоялась концертная программа хореографических коллективов Ханты-Мансийска «Танцевальный марафон».

Лейтмотивом концертной программы стала сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери . В этот вечер хореографические коллективы окружной столицы представили горожанам самые яркие творческие номера сезона, а герои театрализованного представления Летчик, Роза, Фонарщик, Лисица и Маленький Принц сопровождали артистов на протяжении всего концерта, превратив их выступления в настоящее звёздное путешествие.

Хореографическое творчество на главной сцене культурно-досугового центра представили образцовые художественные коллективы: ансамбль народного танца «Алатырь» и детско-юношеский коллектив современной хореографии «River», театр танца «Партер», Ольга Лосева Елизавета Васильева , коллектив современной эстрадной хореографии «Fly» и многие другие танцевальные коллективы.

Напомним, что мероприятие проходит в югорской столице ежегодно и посвящено Международному дню танца.