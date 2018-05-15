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В музее хрусталя имени Мальцовых пройдет вечерний концерт «Греза любви»
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В музее хрусталя имени Мальцовых пройдет вечерний концерт «Греза любви» 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Николя Чилоро — пианист, композитор, лауреат международных конкурсов (Франция).
С самых первых шагов в музыке путь музыканта был отмечен успехом. В 14 лет Николя получает золотую медаль в консерватории Версаля, в 16-премию на конкурсе Radio France «Royaume de la Musique», в 18 лет — премию в Высшей национальной музыкальной консерватории в Париже. Николя Челоро приобрёл международную известность, выступая на сценах 20 стран, среди которых Австрия, Великобритания, США, Филиппины, Франция, Германия, Италия, Испания, Россия, Южная Корея, Япония, Швейцария …; в самых престижных залах — таких, как Виктория Холл в Женеве, Королевский Театр в Мадриде, Театр де ла Маэстранца (Teatro de la Maestranza), зал Гаво в Париже (Salle Gaveau)…
Репертуар Николя Челоро необычайно широк — Бах, Моцарт, Бетховен, Дебюсси, Рахманинов и Прокофьев… Особенно любит исполнять музыку эпохи романтизма. Публика высоко ценит и собственные сочинения Николя Челоро. Их поэтичность и лиризм — некоторого рода продолжение музыкальной традиции Дебюсси, Листа, Мусоргского.
В программе:
Иоганн Себастиан Бах Ария из «Вариаций Гольдберга» Людвиг В. Бетховен: Соната «Аппассионата», соч. 57— Allegro assai— Andante con moto— Allegro ma non troppo Роберт ШуманАрабеска до мажор, соч. 18Интермеццо, соч. 26 № 4Ференц Лист Годы странствий (сонет Петрарки № 104) Женевские колоколаФредерик ШопенНоктюрн фа минор, соч. 55. Николя Челоро Прелюдия ми мажорПрелюдия фа-диез мажорВалаамская песньК свету
Мероприятие начнется в 18.30 19 мая.
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