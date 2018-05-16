«От автора»: Владимир Раевский и Рома Либеров — о спасении современной поэзии

В зале приглушенный свет, зрители занимают свои места. Выходят создатели проекта «От автора» Владимир Раевский и Рома Либеров: «Дорогие гости, мы просим вас не только выключить свои телефоны, но и по возможности не производить никаких звуков вообще, потому что каждый из них потом будет слышен на записи. Спасибо!»

Зачем на поэтическом вечере нужна такая же тишина, как на съемочной площадке фильма, — в материале портала Москва 24.

Видео: YouTube/RLiberov

Это все мое, родное Каждый месяц на сцене Нового пространства Театра Наций происходит то, за что однажды все любители поэзии скажут огромное спасибо телеведущему Владимиру Раевскому, кинорежиссеру Роману Либерову и всей команде энтузиастов, которые работают вместе с ними над проектом «От Автора».

То, что оценить вклад в культурное наследие можно только спустя годы, — вполне естественно, ведь большое всегда видится только на расстоянии. К сожалению, в XX веке было допущено множество ошибок, связанных с аудио— и видеозаписями поэтов, чьи стихи уже сегодня мы читаем с замиранием сердца. Однако, никакой возможности услышать Цветаеву в исполнении Цветаевой, или Хармса в исполнении Хармса у нас нет.

Чтобы не наступать на те же грабли, Владимир и Роман решили не ждать у моря погоды, а действовать прямо сейчас. И эта решимость вылилась в появление особого литературного проекта «От автора», где ныне живущие русские поэты читают свои собственные стихи и рассказывают о том как, когда и в какой жизненной ситуации они были написаны. А в это время за всем происходящим на сцене следят десятки неравнодушных к поэзии зрителей, а также несколько дорогостоящих кинокамер.

Владимир и Роман признаются, что видят поэзию как один из самых хрупких видов искусства русской словесности. Во многом из-за того, что когда стихи только пишутся, они востребованы гораздо меньшим числом людей, чем спустя десятилетия. А их авторов к тому моменту может уже не быть.

К счастью, в столице есть культурные организации, которые остаются неравнодушными к такого рода деятельности и помогают энтузиастам делать то, чем впоследствии смогут насладиться все любители поэтического жанра. Первым домом проекта была театральная площадка Музея истории ГУЛАГа, потом его приняли в Новом Пространстве Театра Наций.

Дело вкуса Сейчас такие вечера проводятся раз в месяц, так что в год Владимиру и Роману удается записать 12 поэтов. Разумеется, сейчас их живет гораздо больше, так что несмотря на всю серьезность задумки, часто приходится выбирать.

В беседе с нашей редакцией Роман добавил, что они с Владимиром хотели бы проводить такие вечера гораздо чаще, и с радостью начнут делать это, как только у них появятся дополнительные средства.

Тем не менее, организаторы поэтических вечеров надеятся, что своей работой они не только создадут серьезную кинобазу, но и смогут показать, что поэзия — не только для академика, но и для каждого отдельно взятого человека.

Неоценимый вклад Несмотря на уровень развития современных технологий, профессиональная киносъемка остается далеко не самым дешевым удовольствием. Так что пример людей, готовых жертвовать на это свои личные средства, тратить силы и время, лишний раз доказывает, что такая работа — крайне востребована.