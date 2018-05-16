Театр «Современник» начинает гастроли в Тбилиси

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости . Московский театр «Современник» после огромного перерыва в 31 год вновь встретится с грузинским зрителем. Труппа покажет в Тбилиси два легендарных спектакля в постановке художественного руководителя театра известного режиссера Галины Волчек . Гастроли «Современника» пройдут на сцене Русского драматического театра им. Грибоедова с 16 по 21 мая. Об этом сообщили РИА Новости в театре.

В Тбилиси, а это четвертый визит в столицу Грузии «Современника», прибыл огромный коллектив — 103 человека: артисты, постановочная часть, администрация театра. Гастроли стали возможны благодаря программе Минкультуры РФ «Большие гастроли».

"Современник" покажет два спектакля в постановке Галины Волчек — «Три товарища» и «Вишневый сад».

Шамиль Хаматов. Что касается «Трех товарищей», которые откроют гастрольную программу и будут показаны 16 и 17 мая, то театр привез в Тбилиси обновленную редакцию спектакля, в которой две главные роли сыграют молодые артисты Татьяна Лялина

В завершении гастролей 21 мая состоится вечер Галины Волчек «Театр как судьба», в рамках которого Галина Борисовна ответит на вопросы зрителей.

Помимо спектаклей творческого вечера худрука, в грузинской столице пройдут еще две встречи: мастер-класс Сергея Гармаша со студентами театрального института и вечер Валентина Гафта для творческой интеллигенции Тбилиси.

Билеты на все спектакли «Современника» проданы давно. По словам директора Грибоедовского театра Николая Свентицкого, он уже старается не брать телефонную трубку, потому что это опять просьба о билетах, которых уже нет.

"Коллеги из русского театра им. Грибоедова с невероятным теплом встретили нас, — сказал РИА Новости представитель «Современника». — На служебном входе нас встречал плакат: «Мы ждали вас больше 30 лет».