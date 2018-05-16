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Театр «Современник» начинает гастроли в Тбилиси
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Театр «Современник» начинает гастроли в Тбилиси 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Московский театр «Современник» после огромного перерыва в 31 год вновь встретится с грузинским зрителем. Труппа покажет в Тбилиси два легендарных спектакля в постановке художественного руководителя театра известного режиссера Галины Волчек. Гастроли «Современника» пройдут на сцене Русского драматического театра им. Грибоедова с 16 по 21 мая. Об этом сообщили РИА Новости в театре.
В Тбилиси, а это четвертый визит в столицу Грузии «Современника», прибыл огромный коллектив — 103 человека: артисты, постановочная часть, администрация театра. Гастроли стали возможны благодаря программе Минкультуры РФ «Большие гастроли».
"Современник" покажет два спектакля в постановке Галины Волчек — «Три товарища» и «Вишневый сад».
Что касается «Трех товарищей», которые откроют гастрольную программу и будут показаны 16 и 17 мая, то театр привез в Тбилиси обновленную редакцию спектакля, в которой две главные роли сыграют молодые артисты Татьяна Лялина и Шамиль Хаматов.
19 и 20 мая грузинские зрители смогут посмотреть «Вишневый сад», спектакль, которым по праву гордится «Современник». Это филигранная работа Волчек в лучших традициях русского психологического театра. В спектакле заняты Марина Неелова, Сергей Гармаш, Владислав Ветров, Ольга Дроздова, Александр Хованский и другие артисты.
В завершении гастролей 21 мая состоится вечер Галины Волчек «Театр как судьба», в рамках которого Галина Борисовна ответит на вопросы зрителей.
Помимо спектаклей творческого вечера худрука, в грузинской столице пройдут еще две встречи: мастер-класс Сергея Гармаша со студентами театрального института и вечер Валентина Гафта для творческой интеллигенции Тбилиси.
Билеты на все спектакли «Современника» проданы давно. По словам директора Грибоедовского театра Николая Свентицкого, он уже старается не брать телефонную трубку, потому что это опять просьба о билетах, которых уже нет.
"Коллеги из русского театра им. Грибоедова с невероятным теплом встретили нас, — сказал РИА Новости представитель «Современника». — На служебном входе нас встречал плакат: «Мы ждали вас больше 30 лет».
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