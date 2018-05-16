Театр «Современник» открывает гастроли в Тбилиси 

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московский театр «Современник» во главе с художественным руководителем, народной артисткой СССР Галиной Волчек открывает в среду гастроли в Тбилиси. Выступления пройдут на сцене Русского драматического театра имени А. С. Грибоедова и продлятся до 21 мая, сообщила ТАСС заведующая литературной частью «Современника» Евгения Кузнецова.
"Наш театр приезжал в Тбилиси трижды: в 1962, 1985 и 1987 годах. Со времени последнего визита прошел уже 31 год", — уточнила собеседница агентства. «Всякий раз нас принимали феерически, — продолжила она. — Тбилисские гастроли — это особая статья воспоминаний, которые, к примеру, имеются в книге мемуаров известного актера Михаила Козакова».
Помнят о гастролях «современниковцев» и в Грибоедовском театре. Не зря же на служебном входе вывесили плакат: «Мы вас ждали больше 30 лет». «Приятно было узнать, что билеты на все наши спектакли полностью проданы, — сказала Кузнецова. — По слова директора Грибоедовского театра Николая Свентицкого, он старается не брать телефонную трубку, потому что единственное, зачем ему сейчас звонят, это билеты на „Современник“, а их давно нет».
Нынешний тур стал возможен благодаря программе Министерства культуры России «Большие гастроли» и поддержке группы компаний «Абсолют», проинформировала Кузнецова. Она сообщила, что в Тбилиси прибыл коллектив из 103 человек (артисты, сотрудники постановочной части и администрации театра).
В афише гастролей значатся два спектакля, оба — в постановке Галины Волчек. 16 и 17 мая будет представлен спектакль «Три товарища» по роману Ремарка в обновленной редакции, где главные роли исполнят молодые артисты Татьяна Лялина и Шамиль Хаматов. 19 и 20 мая покажут чеховский «Вишневый сад», в котором заняты Марина Неелова, Сергей Гармаш, Владислав Ветров, Ольга Дроздова, Мария Аниканова, Александр Хованский и другие артисты.
Особым пунктом программы выделен вечер Галины Волчек «Театр как судьба», который состоится 21 мая на основной сцене Театра им. А. С. Грибоедова. Кроме того, в грузинской столице пройдут еще две встречи: это мастер-класс Сергея Гармаша со студентами театрального института и вечер Валентина Гафта для творческой интеллигенции Тбилиси.