Театр «Современник» открывает гастроли в Тбилиси

МОСКВА, 16 мая. / ТАСС /. Московский театр «Современник» во главе с художественным руководителем, народной артисткой СССР Галиной Волчек открывает в среду гастроли в Тбилиси. Выступления пройдут на сцене Русского драматического театра имени А. С. Грибоедова и продлятся до 21 мая, сообщила ТАСС заведующая литературной частью «Современника» Евгения Кузнецова

"Наш театр приезжал в Тбилиси трижды: в 1962, 1985 и 1987 годах. Со времени последнего визита прошел уже 31 год", — уточнила собеседница агентства. «Всякий раз нас принимали феерически, — продолжила она. — Тбилисские гастроли — это особая статья воспоминаний, которые, к примеру, имеются в книге мемуаров известного актера Михаила Козакова ».

Помнят о гастролях «современниковцев» и в Грибоедовском театре. Не зря же на служебном входе вывесили плакат: «Мы вас ждали больше 30 лет». «Приятно было узнать, что билеты на все наши спектакли полностью проданы, — сказала Кузнецова. — По слова директора Грибоедовского театра Николая Свентицкого, он старается не брать телефонную трубку, потому что единственное, зачем ему сейчас звонят, это билеты на „Современник“, а их давно нет».

Нынешний тур стал возможен благодаря программе Министерства культуры России «Большие гастроли» и поддержке группы компаний «Абсолют», проинформировала Кузнецова. Она сообщила, что в Тбилиси прибыл коллектив из 103 человек (артисты, сотрудники постановочной части и администрации театра).