Ещё
Театр «Современник» открывает гастроли в Тбилиси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театр «Современник» открывает гастроли в Тбилиси 

ТАСС 20 минут назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Московский театр «Современник» во главе с художественным руководителем, народной артисткой СССР Галиной Волчек открывает в среду гастроли в Тбилиси. Выступления пройдут на сцене Русского драматического театра имени А. С. Грибоедова и продлятся до 21 мая, сообщила ТАСС заведующая литературной частью «Современника» Евгения Кузнецова.
"Наш театр приезжал в Тбилиси трижды: в 1962, 1985 и 1987 годах. Со времени последнего визита прошел уже 31 год", — уточнила собеседница агентства. «Всякий раз нас принимали феерически, — продолжила она. — Тбилисские гастроли — это особая статья воспоминаний, которые, к примеру, имеются в книге мемуаров известного актера Михаила Козакова».
Помнят о гастролях «современниковцев» и в Грибоедовском театре. Не зря же на служебном входе вывесили плакат: «Мы вас ждали больше 30 лет». «Приятно было узнать, что билеты на все наши спектакли полностью проданы, — сказала Кузнецова. — По слова директора Грибоедовского театра Николая Свентицкого, он старается не брать телефонную трубку, потому что единственное, зачем ему сейчас звонят, это билеты на „Современник“, а их давно нет».
Нынешний тур стал возможен благодаря программе Министерства культуры России «Большие гастроли» и поддержке группы компаний «Абсолют», проинформировала Кузнецова. Она сообщила, что в Тбилиси прибыл коллектив из 103 человек (артисты, сотрудники постановочной части и администрации театра).
В афише гастролей значатся два спектакля, оба — в постановке Галины Волчек. 16 и 17 мая будет представлен спектакль «Три товарища» по роману Ремарка в обновленной редакции, где главные роли исполнят молодые артисты Татьяна Лялина и Шамиль Хаматов. 19 и 20 мая покажут чеховский «Вишневый сад», в котором заняты Марина Неелова, Сергей Гармаш, Владислав Ветров, Ольга Дроздова, Мария Аниканова, Александр Хованский и другие артисты.
Особым пунктом программы выделен вечер Галины Волчек «Театр как судьба», который состоится 21 мая на основной сцене Театра им. А. С. Грибоедова. Кроме того, в грузинской столице пройдут еще две встречи: это мастер-класс Сергея Гармаша со студентами театрального института и вечер Валентина Гафта для творческой интеллигенции Тбилиси.
ТАСС: последние новости
Большой театр совершит гастрольный тур в Китай и Южную Корею Малый театр представляет премьеру спектакля "Смута" по роману Владимира Мединского Знаменитый японский скрипач станет главной звездой Фестиваля "Таланты Содружества"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века23
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы4
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Что не поделили Тихонов и Бондарчук6
Гайдай залил продукты керосином на съемках1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение