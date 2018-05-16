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Малый театр поставил спектакль про Смуту
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Малый театр поставил спектакль про Смуту 

Fraufluger.ru 3 часа назад
Фото: fraufluger.ru
На днях, на исторической сцене Малого театра зрителю представили премьеру — «Смута. 1609-1611 гг.» — инсценировку романа Владимира Мединского «Стена». Всего до конца сезона в театре пройдет три премьерных показа — 22 мая, 5 и 26 июня.
К эпохе Смутного времени Малый театр обращался многораз. За всю историю — более 30 постановок: большая часть еще до Революции, остальные — начиная с 1938 года и по сегодняшний день.
Сейчас зритель увидит новое, современное, обращение Малого театра к этому периоду. Режиссер Владимир Бейлис не в первый раз берет Малого театра идет его спектакль «Царь Борис» — последняя часть трилогии А. К. Толстого, некогда полностью шедшей на этой сцене. Главную роль в «Царе Борисе» играет народный артист России Валерий Афанасьев, которого Владимир Бейлис пригласил в спектакль
«Смута. 1609-1611 гг.» на роль воеводы Смоленска Михаила Шеина. Главного противника Шеина — короля Польши Сигизмунда III — сыграл народный артист России Валерий Бабятинский. Вдругих ролях заняты ведущие артисты театра: народные артисты России Александр Ермаков, Владимир Дубровский, актерыЛидия Милюзина, Алексей Фаддеев, Александр Волков, Ольга Абрамова. Всего в постановке задействовано более сорока человек.
В оформлении спектакля использована музыка Георгия Свиридова. Художник-постановщик — Виктор Герасименко.
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