Малый театр поставил спектакль про Смуту

На днях, на исторической сцене Малого театра зрителю представили премьеру — «Смута. 1609-1611 гг.» — инсценировку романа Владимира Мединского «Стена». Всего до конца сезона в театре пройдет три премьерных показа — 22 мая, 5 и 26 июня.

К эпохе Смутного времени Малый театр обращался многораз. За всю историю — более 30 постановок: большая часть еще до Революции, остальные — начиная с 1938 года и по сегодняшний день.