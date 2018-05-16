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Малый театр: премьера спектакля «Смута. 1609-1611 гг.»
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Малый театр: премьера спектакля «Смута. 1609-1611 гг.» 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
На днях, на исторической сцене Малого театра зрителю представили премьеру — «Смута. 1609-1611 гг.» — инсценировку романа Владимира Мединского «Стена». Всего до конца сезона в театре пройдет три премьерных показа — 22 мая, 5 и 26 июня. Малый театр: премьера спектакля «Смута. 1609-1611 гг.»К эпохе Смутного времени Малый театр обращался много
раз. За всю историю — более 30 постановок: большая часть еще до Революции,
остальные — начиная с 1938 года и по сегодняшний день.
Сейчас зритель увидит новое, современное, обращение
Малого театра к этому периоду. Режиссер Владимир Бейлис не в первый раз берет
для постановки пьесу о Смутном времени. Сегодня в репертуаре Малого театра идет
его спектакль «Царь Борис» — последняя часть трилогии А. К. Толстого, некогда
полностью шедшей на этой сцене. Главную роль в «Царе Борисе» играет народный
артист России Валерий Афанасьев, которого Владимир Бейлис пригласил в спектакль
«Смута. 1609-1611 гг.» на роль воеводы Смоленска Михаила Шеина. Главного
противника Шеина — короля Польши Сигизмунда III — сыграл народный артист России Валерий Бабятинский. В  других ролях заняты ведущие артисты театра: народные артисты России Александр Ермаков, Владимир Дубровский, актеры
Лидия Милюзина, Алексей Фаддеев, Александр Волков, Ольга Абрамова. Всего в  постановке задействовано более сорока человек.
В оформлении спектакля использована музыка Георгия
Свиридова. Художник-постановщик — Виктор Герасименко.
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