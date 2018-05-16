Малый театр: премьера спектакля «Смута. 1609-1611 гг.»

На днях, на исторической сцене Малого театра зрителю представили премьеру — «Смута. 1609-1611 гг.» — инсценировку романа Владимира Мединского «Стена». Всего до конца сезона в театре пройдет три премьерных показа — 22 мая, 5 и 26 июня. Малый театр: премьера спектакля «Смута. 1609-1611 гг.»К эпохе Смутного времени Малый театр обращался много

раз. За всю историю — более 30 постановок: большая часть еще до Революции,

остальные — начиная с 1938 года и по сегодняшний день.

Сейчас зритель увидит новое, современное, обращение

Малого театра к этому периоду. Режиссер Владимир Бейлис не в первый раз берет

для постановки пьесу о Смутном времени. Сегодня в репертуаре Малого театра идет

его спектакль «Царь Борис» — последняя часть трилогии А. К. Толстого, некогда

полностью шедшей на этой сцене. Главную роль в «Царе Борисе» играет народный

артист России Валерий Афанасьев , которого Владимир Бейлис пригласил в спектакль

«Смута. 1609-1611 гг.» на роль воеводы Смоленска Михаила Шеина. Главного

В оформлении спектакля использована музыка Георгия