Руководителя аппарата челябинской гордумы задержали по подозрению в получении взятки

МОСКВА, 16 мая. / ТАСС /. Руководитель аппарата Челябинской городской думы Юрий Чанов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя аппарата Челябинской городской думы Юрия Чанова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Получение взятки».

Подозреваемый задержан, сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", — говорится в сообщении.