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Руководителя аппарата челябинской гордумы задержали по подозрению в получении взятки
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Руководителя аппарата челябинской гордумы задержали по подозрению в получении взятки 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Руководитель аппарата Челябинской городской думы Юрий Чанов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя аппарата Челябинской городской думы Юрия Чанова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Получение взятки».
Подозреваемый задержан, сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в марте 2017 года он получил 300 тыс. рублей от директора одного из муниципальных театров за обеспечение принятия решения о финансировании думой проведения фестиваля.
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