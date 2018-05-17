Суд арестовал на два месяца руководителя аппарата челябинской гордумы

ТАСС , 17 мая. Тракторозаводской районный суд Челябинска арестовал на два месяца руководителя аппарата Челябинской городской думы Юрия Чанова, который подозревается в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля", — сказала собеседница агентства.