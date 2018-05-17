Суд арестовал на два месяца руководителя аппарата челябинской гордумы 

ТАСС, 17 мая. Тракторозаводской районный суд Челябинска арестовал на два месяца руководителя аппарата Челябинской городской думы Юрия Чанова, который подозревается в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля", — сказала собеседница агентства.
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя аппарата Челябинской городской думы Юрия Чанова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Получение взятки». По данным СУ СК РФ по региону, в марте 2017 года он получил 300 тыс. рублей от директора одного из муниципальных театров за обеспечение принятия решения о финансировании думой проведения фестиваля.