Волгоградцы смогут увидеть спектакль на Мамаевом кургане

Спектакль «Белое платье», посвященный 75-летию Черкасовского движения, покажут 19 мая в 21:00 на территории резервуаров Читой воды на Мамаевом кургане в Волгограде. Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», постановку готовит Музей водоканала вместе с волонтерами. Спектакль расскажет о подвиге коммунальщиков, которые восстановили водопровод всего за три месяца после победы в Сталинградской битве. Главными героями проекта стали реальные исторические персонажи: лидер движения Александра Черкасова ; председатель Дзержинского райисполкома Сталинграда, автор идеи Черкасовского движения Татьяна Мурашкина; начальник Центрального водопровода Яков Потапов, который в августе 1942 года спас город от химического отравления хлором.

Все роли в спектакле исполняют непрофессиональные артисты: педагог, предприниматель, чиновник, политолог, инженер, сотрудники волгоградского водоканала. Проект позволяет современным горожанам вжиться в роль сталинградцев, которые в тяжелейших условиях заново отстроили один из самых красивых городов страны. Опыт добровольцев 1940-х годов полезен волонтерам 2010-х годов. Пьеса насыщена малоизвестными историческими подробностями, фрагменты воспоминаний, писем и исторических документов органично вплетены в повествование.

Премьерный показ пьесы приурочен к всероссийской акции «Ночь музеев» и состоится на территории резервуаров чистой воды городского водопровода на Мамаевом кургане, за которые и велись бои в 1942-43 годах. Вход для всех бесплатный.

Организаторы просят воздержаться от посещения с маленькими детьми, так как территория не приспособлена для их досуга. Желательно взять с собой теплую одежду.

Как найти место, где покажут спектакль? Основной ориентир — расписной забор, рядом с дирекцией музея-заповедника и базой роты почетного караула. С Первой продольной волонтеры будут встречать зрителей по дороге от Храма Всех Святых к парковке культурного центра «Сталинград», а со Второй продольной — за шлагбаумом рядом с парковкой культурного центра «Сталинград».