Ещё
Волгоградцы смогут увидеть спектакль на Мамаевом кургане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волгоградцы смогут увидеть спектакль на Мамаевом кургане 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Спектакль «Белое платье», посвященный 75-летию Черкасовского движения, покажут 19 мая в 21:00 на территории резервуаров Читой воды на Мамаевом кургане в Волгограде. Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», постановку готовит Музей водоканала вместе с волонтерами. Спектакль расскажет о подвиге коммунальщиков, которые восстановили водопровод всего за три месяца после победы в Сталинградской битве. Главными героями проекта стали реальные исторические персонажи: лидер движения Александра Черкасова; председатель Дзержинского райисполкома Сталинграда, автор идеи Черкасовского движения Татьяна Мурашкина; начальник Центрального водопровода Яков Потапов, который в августе 1942 года спас город от химического отравления хлором.
Все роли в спектакле исполняют непрофессиональные артисты: педагог, предприниматель, чиновник, политолог, инженер, сотрудники волгоградского водоканала. Проект позволяет современным горожанам вжиться в роль сталинградцев, которые в тяжелейших условиях заново отстроили один из самых красивых городов страны. Опыт добровольцев 1940-х годов полезен волонтерам 2010-х годов. Пьеса насыщена малоизвестными историческими подробностями, фрагменты воспоминаний, писем и исторических документов органично вплетены в повествование.
Премьерный показ пьесы приурочен к всероссийской акции «Ночь музеев» и состоится на территории резервуаров чистой воды городского водопровода на Мамаевом кургане, за которые и велись бои в 1942-43 годах. Вход для всех бесплатный.
Организаторы просят воздержаться от посещения с маленькими детьми, так как территория не приспособлена для их досуга. Желательно взять с собой теплую одежду.
Как найти место, где покажут спектакль? Основной ориентир — расписной забор, рядом с дирекцией музея-заповедника и базой роты почетного караула. С Первой продольной волонтеры будут встречать зрителей по дороге от Храма Всех Святых к парковке культурного центра «Сталинград», а со Второй продольной — за шлагбаумом рядом с парковкой культурного центра «Сталинград».
АиФ Волгоград: последние новости
Что за музыкальную сказку покажут в волгоградском ТЮЗе? В Волгоградской области пройдет акция, посвященная ВИЧ и СПИД Какую погоду волгоградцам ожидать 9 мая?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века28
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования67
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Ученые рассчитали, кто умрет в «Игре престолов»3
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение