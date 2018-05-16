Театр UNO приглашает гостей на юбилейный вечер

Экспериментально-психологический театр UNO действует в Барнауле уже 10 лет. В честь знаменательной даты коллектив приготовил праздничный вечер. Зрители увидят фрагменты из лучших спектаклей театра, таких как «Маленький принц», «Сон №9», «Благословенный изъян», «Между двух стульев», «Русалочка» и т.д. Не обойдется и без прочтения текстов проекта «РОКовая поэзия».

Каждая премьера театра — интересное, многозначное и глубокое действо, в основе которого лежит эксперимент и стремление разобраться в самых разных процессах. Тайны человеческой души или законы вселенной в творческой веселой работе актеров становятся подвластными если не разуму, то сердцу. Но на этот раз у гостей будет возможность не только увидеть результат 10летней деятельности театра, но и познакомиться с его историей, стать частью целого и унести с собой кусочек UNO.

Мероприятие состоится 27 мая в 17.00 в Зале молодежных мероприятий АлтГУ (пр. Социалистический, 68).

Принцип выходного билета (donation).