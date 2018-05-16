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Театр UNO приглашает гостей на юбилейный вечер
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Театр UNO приглашает гостей на юбилейный вечер 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Экспериментально-психологический театр UNO действует в Барнауле уже 10 лет. В честь знаменательной даты коллектив приготовил праздничный вечер. Зрители увидят фрагменты из лучших спектаклей театра, таких как «Маленький принц», «Сон №9», «Благословенный изъян», «Между двух стульев», «Русалочка» и т.д. Не обойдется и без прочтения текстов проекта «РОКовая поэзия».
Каждая премьера театра — интересное, многозначное и глубокое действо, в основе которого лежит эксперимент и стремление разобраться в самых разных процессах. Тайны человеческой души или законы вселенной в творческой веселой работе актеров становятся подвластными если не разуму, то сердцу. Но на этот раз у гостей будет возможность не только увидеть результат 10летней деятельности театра, но и познакомиться с его историей, стать частью целого и унести с собой кусочек UNO.
Мероприятие состоится 27 мая в 17.00 в Зале молодежных мероприятий АлтГУ (пр. Социалистический, 68).
Принцип выходного билета (donation).
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