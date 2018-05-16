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Новый худрук МХТ нокаутировал любимца Табакова
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Новый худрук МХТ нокаутировал любимца Табакова 

News.ru 1 час назад
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач, не успев освоиться в новой должности, уже принял первое важное решение: прекратил репетиции спектакля «Чайка» режиссера Александра Молочникова, которому благоволил ныне покойный Олег Табаков. Об этом сообщает известный Telegram-канал «Закулиска».
«Сегодня после первого этапа репетиций, без просмотра были остановлены (закрыты) репетиции спектакля Александра Молочникова «Чайка». То есть, новый худрук Сергей Женовач нокаутировал «звезду» прошлого периода МХТ», — пишет автор канала.
Ранее театр покинула помощник Олега Табакова Ольга Хенкина, руководившая репертуарным управлением и всей труппой МХТ. Молочников, по данным «Закулиски», был ее фаворитом и «главным режиссером последнего времени».
26-летний Александр Молочников работает в МХТ имени Чехова с 2012 года. Сначала он был актером, а в 2014 году занял режиссерское кресло, поставив спектакли «19.14», «Бунтари» и «Светлый путь. 19.17». Молочников дважды был награжден премией Олега Табакова — в 2014 году за роль в постановке «Удивительное путешествие кролика Эдварда», а годом позже — за создание спектакля «19.14».
Художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач был назначен в МХТ практически сразу после кончины Олега Табакова, ушедшего из жизни 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.
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