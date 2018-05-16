Новый худрук МХТ нокаутировал любимца Табакова

«Сегодня после первого этапа репетиций, без просмотра были остановлены (закрыты) репетиции спектакля Александра Молочникова «Чайка». То есть, новый худрук Сергей Женовач нокаутировал «звезду» прошлого периода МХТ», — пишет автор канала.

Ранее театр покинула помощник Олега Табакова Ольга Хенкина , руководившая репертуарным управлением и всей труппой МХТ. Молочников, по данным «Закулиски», был ее фаворитом и «главным режиссером последнего времени».

26-летний Александр Молочников работает в МХТ имени Чехова с 2012 года. Сначала он был актером, а в 2014 году занял режиссерское кресло, поставив спектакли «19.14», «Бунтари» и «Светлый путь. 19.17». Молочников дважды был награжден премией Олега Табакова — в 2014 году за роль в постановке «Удивительное путешествие кролика Эдварда», а годом позже — за создание спектакля «19.14».

Художественный руководитель Студии театрального искусства Сергей Женовач был назначен в МХТ практически сразу после кончины Олега Табакова, ушедшего из жизни 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.