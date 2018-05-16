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Актеры «Мастерской Петра Фоменко» сыграют в футбол
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Актеры «Мастерской Петра Фоменко» сыграют в футбол 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
21 мая на стадионе Лужники, на поле № 6, состоится футбольный турнир «"ERMOLOVA Cup" 2018», в котором примут участие звезды столичных театров.
По результатам жеребьевки команды распределились следующим образом:в группе « А» сразятся представители Театра им. М. Н. Ермоловой, Электротеатра Станиславского, Театра им. В. Маяковского и Театра им. А. С. Пушкина. В группе «В» на футбольное поле выйдут актеры одной из лучших сцен нашего округа — «Мастерской Петра Фоменко». Их соперниками станут звезды Малого театра, команда Содружества актеров Таганки и спортсмены из театра Et Cetera. Турнир пройдёт в течение дня, сбор гостей начнется в 10.30, игра стартует в 11.00. Посетить этот спортивный праздник смогут все желающие — вход свободный. Игра обещает быть отчаянной, дружной и красивой!
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