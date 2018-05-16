«У этих девушек наверняка есть отклонения»

В особняке Спиридонова, что в Малом Гнездниковском переулке, в четверг, 17 мая, состоится премьерный показ спектакля-вечеринки режиссера Донатаса Грудовича «Мистический стриптиз». В постановке, основанной на реальных историях девочек из московских эскорт-агентств, найдется место интимным откровениям, многочисленным раздеваниям и тесному контакту актеров со зрителями. О том, нормально ли все это, МОСЛЕНТА и поговорила с Донатасом. ? МОСЛЕНТА: Начнем, как говорится, с начала: расскажите о спектакле. Что лежит в его основе?

Донатас Грудович:Совершенно реальные истории. Было вот как: долгое время я собирал самые разные сплетни от своих знакомых, знакомых этих знакомых… Хотя, ладно, скажу, как есть: я познакомился с девушками, работавшими в эскорт-агентствах…? Познакомились в качестве, простите, кого?

Если вы намекаете на то, что я с этими девушками спал, то нет, я не пользовался их услугами. Однако одна из моих подруг, как оказалось, некоторое время работала в московском эскорте. Зачем? По ее словам, ей было интересно, что это такое. Но мне она рассказывала даже не о себе, а о своих коллегах. Я собрал все эти истории и стал думать, что мне с ними делать. Ставить спектакль о жизни элитных проституток мне было не интересно. Вот я и решил совместить их истории с теорией заговора, как, например, сделал Стэнли Кубрик в фильме «С широко закрытыми глазами», плавно перейти от реальных судеб к какой-то фантасмагории. В итоге получился «Мистический стриптиз». ? Может, поделитесь, что в жизни работниц эскорт-агентств удивило вас более всего? Перепахало, так сказать.

То, что они, состоя в каких-то пограничных, сомнительных отношениях, остаются совершенно обаятельными людьми, умеющими поддержать любой разговор. Они такие… Им бы в песочнице играть! Они же как дети: веселые, милые, ведь их работа — не только про секс: им надо быть для мужчин этакими личными аниматорами, фрейлинами, феями. Или вот еще: у многих из них есть дети, мужья, которые обо всем знают, по утрам провожают их на работу. Парадокс!? Вам не кажется, что это не совсем здорово?

Кажется. У этих девушек наверняка есть отклонения. Но сегодня отклонения есть у всего: мы живем в нездоровом мире, питаемся нездоровыми продуктами, дышим нездоровым воздухом. А потому нездоровье стало своеобразной нормой. Посмотрите вокруг: здорового человека нынче найти практически невозможно! Так что главное — не доставлять проблем окружающим и делать то, что тебе нравится. Мне вот, например, нравится спектакли ставить. ? Вот о вашем новом спектакле давайте и побеседуем. Например, фраза из его анонса: «10 номеров странного стриптиза расскажут историю пограничных отношений мужчины и женщины. Слово „странного“ как бы намекает, что на самом деле никакого стриптиза не случится? Или что он будет, скажем так, не совсем традиционным?

Скорее второе. Стриптиз у нас будет, но — ближе к бурлеску. Что это значит? Ну, например, когда раздевается женщина нестандартной формы, когда это ближе к клоунаде, когда снимать с себя одежду может человек, одетый (это я сейчас от балды говорю) в костюм осьминога. ? Вы мне прямо скажите: раздеваться во время спектакля будут?

Будут. Как и использовать ненормативную лексику. Но все это лишь внешняя сторона постановки, за которой находится множество других планов: психология, философия, поэзия. ? Не путайте меня. Давайте о главном. Раздеваться актеры будут до конца?

Бурлеск не предполагает полного обнажения. Но зритель все равно будет впечатлен. ? Женщинами нестандартной формы?

Да, я ж предупредил, что говорил это от балды! У нас очень симпатичные девушки. ? Где вы их набрали? В театральных вузах? В стрип-клубах?

И там, и там. Требований особых у меня не было. Главное, чтобы участники постановки не пугались самого материала. И вот с этим, конечно, возникли проблемы: многие оказались не готовы к такой степени откровенности. Хотя мне кажется, что ничего такого особенного у нас нет. Идет же, в конце концов, в „Гоголь-центре“ спектакль „Машина Мюллер“, в котором люди вообще трясут на сцене всеми своими частями тела. И ничего. Полные залы. У нас же все намного целомудреннее. По сути, у нас ведь даже не совсем спектакль, а скорее вечеринка, в процессе которой зритель будет переходить из помещения в помещение, пока наконец не окажется в секретной комнате. Именно в ней и случатся стриптизы. ? В последнее время в московских особняках играли исключительно иммерсивные спектакли — „Черный русский“, „Вернувшиеся“. Вы также планируете вовлекать зрителей в ход постановки, создавать эффект присутствия?

В некоторой степени. Для кого-то это может оказаться неприятным, для кого-то — наоборот, но у нас запланирован момент прямого контакта артистов и зрителей. Но подробности этого я хотел бы оставить в секрете. ? Ок. Единственный вопрос: трогать актрис будет можно?

Нуууу… Смотря где. И не только актрис, потому что у нас есть и актеры. ? Хм… А скажите-ка, как человек, знающий все подробности этой постановки, стоит ли на нее идти с женой или просто с близкой тебе девой или „в Тулу со своим самоваром не ездят“?

Конечно стоит! Если вы хотите произвести на свою девушку впечатление и даже с ней уединиться — идите на „Мистический стриптиз“! Если хотите найти себе новую девушку — тоже идите к нам. ? „Уединиться“ — это вы о чем?

Ну, там, обняться, поцеловаться… У нас ведь комплексное мероприятие нового типа, где атмосфера, персонажи, интимность, сексуальность. ? Вы, Донатас, витиевато говорите. А мне как „старому солдату“ важна фактура. Заняться любовью у вас там, как, можно будет?

Честно скажу. Когда-то этот спектакль я показывал на знаменитом фестивале Burning Man, проходящем в пустыне штата Невада. И вот там… зрители… ну… Вот, да, было дело. Но это ж Burning Man, там публика специфическая, не сравнимая с московской. Однако, если что, мы мешать не будем. Хотя не стоило бы — все же у нас, можно сказать, храм искусства. Поэтому я хочу, чтобы зритель пришел и просто получил удовольствие. ? Вы понимаете, что самим названием спектакля — „Мистический стриптиз“ — можете привлечь не совсем ту публику, которая вообще-то ходит на спектакли?

Есть такая опасность. С другой стороны, „не та публика“ — это же хорошо. Пусть даже люди пойдут на слово „стриптиз“, но попадут-то все равно в театр! И потом, никто же не отменял фейс-контроль. ? Вот еще прекрасные зрители — казаки с хоругвями, обожающие ходить на мероприятия, типа вашего.

Да, знаю. Поэтому сразу предупреждаю: у нас может быть все, что угодно. Мы ведь так спектакль и анонсируем — „секретная комната, в которой может произойти все, что угодно“. Стриптиз так стриптиз, хоругви так хоругви. В любом случае, все окажется интересно и весело, это я вам гарантирую.