Проект «Большие гастроли» открывает зарубежное направление 16 мая 2018 года

Москва, 16 мая 2018 г. Крупнейший театральный проект России «Большие гастроли» открывает своё зарубежное направление 16 мая 2018 года в Тбилиси. Впервые за 30 лет в этом городе пройдут полномасштабные гастроли Московского театра «Современник», в нем принимают участие 103 человека (артисты, сотрудники постановочной части и администрации театра).

16 и 17 мая на сцене гостеприимного Грибоедовского театра будет показан спектакль «Три товарища» в постановке Галины Волчек . «Современник» привез в Тбилиси обновленную редакцию спектакля, две главные роли в котором сыграют молодые артисты Татьяна Лялина Шамиль Хаматов . Они оба вошли в спектакль только в этом сезоне, и для режиссера спектакля, которая довольна работой обоих, было важно показать в городе, известном своими театральными традициями, тех, за кем, по ее словам, «будущее театра».

21 мая на основной сцене Театра им. А. С. Грибоедова состоится вечер художественного руководителя театра Галины Волчек «Театр как судьба», во время которого она ответит на многочисленные вопросы грузинских зрителей.

Приятно констатировать, что билеты на все гастрольные события проданы уже давно. По словам директора Грибоедовского театра Николая Свентицкого, он пытается не брать телефонную трубку, потому что единственное, зачем ему сейчас звонят, это билеты на «Современник», а их нет. Коллеги из русского театра с невероятным теплом встретили «современниковцев», даже повесив на служебном входе плакат: «Мы вас ждали больше 30 лет».

Помимо спектаклей и творческого вечера художественного руководителя, в грузинской столице пройдут еще две встречи: это мастер-класс Сергея Гармаша со студентами театрального института и вечер Валентина Гафта для творческой интеллигенции Тбилиси.

Встреча тбилисцев с артистами театра «Современник» проходит в рамках зарубежного направления федеральной программы «Большие гастроли», которая вот уже 5 лет воплощается в жизнь Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ

Русским театрам, работающим за пределами России, необходима непосредственная связь с русским языком и русской культурой. Задача зарубежной программы Федерального центра — наладить эту коммуникацию, открыть пути для профессионального сотрудничества и расширить зрительскую аудиторию. Зарубежная программа, стартовавшая ещё в 2015 году, состоит из двух частей: гастроли ведущих российских театров в странах ближнего зарубежья и гастроли русских театров ближнего зарубежья в России. В 2018 году в рамках зарубежной программы «Большие гастроли» 14 театров выступят 22 регионах РФ и ближнего зарубежья.