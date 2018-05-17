«Современник» отправился с большими гастролями в Тбилиси

Федеральная программа «Большие гастроли» открыла свое зарубежное направление в Грузии. Впервые за 30 лет в Тбилиси проходят полномасштабные гастроли Московского театра «Современник», в которых принимают участие 103 человека (артисты, сотрудники постановочной части и администрации театра).

16 и 17 мая на сцене Грибоедовского театра уже прошел спектакль «Три товарища» в постановке Галины Волчек . «Современник» привез в Тбилиси обновленную редакцию спектакля, две главные роли в котором сыграют молодые артисты Татьяна Лялина Шамиль Хаматов . Они оба вошли в спектакль только в этом сезоне, и для режиссера спектакля, которая довольна работой обоих, было важно показать в городе, известном своими театральными традициями, тех, за кем, по ее словам, «будущее театра». Тбилисская публика горячо приняла знаменитый театр из России, а сами актеры «Современника» отметили, что такого обмена энергией со зрительным залом они не испытывали никогда.

Билеты на все гастрольные события проданы уже давно. По словам директора Грибоедовского театра Николая Свентицкого, он пытается не брать телефонную трубку, потому что единственное, зачем ему сейчас звонят, — это билеты на «Современник», а их нет.

Помимо спектаклей и творческого вечера художественного руководителя, в грузинской столице пройдут еще две встречи: это мастер-класс Сергея Гармаша со студентами театрального института и вечер Валентина Гафта для творческой интеллигенции Тбилиси.